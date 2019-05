A mala da maternidade da Uriage tem todos os essenciais para as mães

O novo lançamento pode ser personalizado com pins coloridos em formato de estrela, pois pelo 4º ano consecutivo conta com a colaboração da Lavandiska, marca portuguesa de decoração e artigos para casa, com especial enfoque nos produtos para crianças e bebés.

A mala para grávidas e mães inclui uma água de limpeza, um creme e um leite hidratantes, soro fisiológico natural em monodoses e uma água termal.

Está à venda em farmácias, parafarmácias e espaços saúde por €51,78.