Poderia ser Brigitte Bardot, um dos ícones de beleza mais conhecidos por manter a franja como penteado ao longo da sua vida, mas é mesmo Rosie Huntington. A modelo, que está em Nova Iorque para assistir aos desfiles da Semana de Moda, aproveitou para retornar à franja com um dos grandes gurus de cabelo, o hair stylist Christian Wood. O look foi o mais pesquisado do ano passado no Pinterest, uma das redes sociais mais procuradas para inspiração de beleza. O corte franja "cortina" foi tendência absoluta na rede. Antes de Rosie a usar, outros anjos da Victoria's Secret como Romee Strijd, Elsa Hosk e Taylor Hill também cortaram assim o cabelo.

A franja da modelo é a mistura perfeita da versão francesa sexy de Bardot com os anos 70 e Farrah Fawcett. E, embora não seja o caso de Rosie, esse corte é o mais indicado para disfarçar as rugas da testa.

Apesar de Christian ter partilhado fotografias e um vídeo deste novo visual no Instagram, Rosie Huntington-Whiteley ainda não o fez no seu perfil pessoal.