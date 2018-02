A história passa-se no final dos anos 80 e início dos anos 90, no tempo em que o cabelo e as franjas se queriam volumosos. Como tal, a equipa de Adruitha Lee teve muito trabalho a tentar replicar o penteado, sem prejudicar o cabelo natural de Margot Robbie. Em entrevista ao site Refinery29.com, a hairstylist revela que foram usadas muitas perucas. "Tínhamos de contar a história e interpretar o cabelo corretamente. Muitas pessoas tentaram o look e não conseguiram, mas eu queria fazer bem porque não queria nada que distraísse da história ou que distraísse Margot de tentar ser Tonya."