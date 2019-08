A Beleza do inverno da Chanel é a preto e branco

Não é à toa que as cores preto e branco são representativas da Chanel. "As mulheres pensam em todas as cores, exceto na ausência de cor. Eu tinha dito que o preto tem tudo. Branco também. A beleza deles é absoluta. É a harmonia perfeita", declarou, uma vez, a designer de moda Gabrielle Chanel, fundadora desta icónica maison de luxo francesa. Para este outono-inverno, estas duas cores neutras são exploradas e reinterpretadas por Lucia Pica, a designer de cor e maquilhadora global da Chanel, para a coleção de maquilhagem da marca.

A inspiração de Lucia teve como pano de fundo o tempo em que Chanel viveu, o ambiente arquitetónico e cultural do modernismo em Paris, o ébano e o marfim dos interiores da Art déco e as imagens fotográficas e cinematográficas daquela época. "Preto e branco são as cores que mais relaciono à Gabrielle Chanel; o tempo em que ela viveu, o poder que ela deu a essas cores, o modo como elas apareceram em sua vida", declarou Lucia Pica, em comunicado de imprensa.

O resultado são 16 produtos, incluindo um gel que pode ser usado no corpo com efeito de brilho, em edição limitada, uma nova máscara de pestanas, dois glosses de lábios de edição limitada, nos tons Laque Noire e Crystal Clear, dois vernizes, também de edição limitada, o Pure Black e o Pure White e duas sombras de olhos de criação exclusiva e edição limitada, a Penombre e a Carte Blanche, esta última tem até a embalagem diferente do preto usual e é toda branca.