5 cuidados a ter depois de fazer uma tatuagem

Proteja a tatuagem com película aderente | Nem todas precisam de ser cobertas com película aderente, no entanto, “se fica numa zona que é normalmente coberta com roupa”, como as pernas ou o tronco, “é importante que a proteja”, explica Hayley Hayes, em entrevista à Glamour norte-americana. O mesmo se aplica a “tatuagens grandes e coloridas”.