O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

Máxima

Edição de Colecionador Comprar Epaper
Atual

Vasco Pereira Coutinho, Mia Fernandes e outros Spotify's Wrapped que queriamos mesmo ver

Entre guilty pleasures e bops épicos, tivemos acesso ao caos musical (e emocional) de 8 personalidades portuguesas.

Spotify Wrapped revela gostos musicais de Vasco Pereira Coutinho, Mia Fernandes e mais portugueses
Spotify Wrapped revela gostos musicais de Vasco Pereira Coutinho, Mia Fernandes e mais portugueses
05 de dezembro de 2025 às 17:46 Máxima

Dá para acreditar que já estamos nesta altura do ano outra vez? Há dois dias o Spotify lançou a amada ferramenta que embrulha o nosso ano num apanhado de memórias musicais e os nossos stories de Instagram não têm mostrado outra coisa. Se tinhamos assim tanto interesse em saber as músicas que aquela colega de faculdade de quem perdemos o contacto ouve no duche? Nem por isso. Mas como qualquer ato da idade moderna parece envolver algum tipo de narcisismo, isso não nos inibe de publicar também o nosso.

Tal como o restante ano, no Spotify Wrapped 2025 há lugar para tudo: o bom, o mau, o deprimente, o vergonhoso, as músicas do ginásio, as músicas que ouvimos em loop, as músicas para limpar a casa. Percorre-lo é lembrarmo-nos dos meses em que estavamos cobertos de esperança. Das semanas em que precisamos de um grito de guerra nos ouvidos para lidar com a realidade. Daquele concerto que nos fez começar um hiperfoco em determinado artista. 

Não sabemos todos os detalhes sobre o ano destas 8 personalidades, mas podemos tentar adivinhar pelos seus 'mais ouvidos' de 2025. Adenda para a lista de Carina Caldeira que, segundo a própria, inclui músicas pedidas pelos filhos. Hm hmm... 

Carina Caldeira
1 de 8 / Carina Caldeira
Gonçalo Peixoto
2 de 8 / Gonçalo Peixoto
Joana Duarte (Behén).jpeg
3 de 8 / Joana Duarte (Behén).jpeg
Mia Fernandes
4 de 8 / Mia Fernandes
Paula de Magalhães
5 de 8 / Paula de Magalhães
Tomás Taborda
6 de 8 / Tomás Taborda
Vasco Pereira Coutinho
7 de 8 / Vasco Pereira Coutinho
Zé Paulo Rocha
8 de 8 / Zé Paulo Rocha
As Mais Lidas
Boost Activate