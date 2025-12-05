Vasco Pereira Coutinho, Mia Fernandes e outros Spotify's Wrapped que queriamos mesmo ver

Dá para acreditar que já estamos nesta altura do ano outra vez? Há dois dias o Spotify lançou a amada ferramenta que embrulha o nosso ano num apanhado de memórias musicais e os nossos stories de Instagram não têm mostrado outra coisa. Se tinhamos assim tanto interesse em saber as músicas que aquela colega de faculdade de quem perdemos o contacto ouve no duche? Nem por isso. Mas como qualquer ato da idade moderna parece envolver algum tipo de narcisismo, isso não nos inibe de publicar também o nosso.

Tal como o restante ano, no Spotify Wrapped 2025 há lugar para tudo: o bom, o mau, o deprimente, o vergonhoso, as músicas do ginásio, as músicas que ouvimos em loop, as músicas para limpar a casa. Percorre-lo é lembrarmo-nos dos meses em que estavamos cobertos de esperança. Das semanas em que precisamos de um grito de guerra nos ouvidos para lidar com a realidade. Daquele concerto que nos fez começar um hiperfoco em determinado artista.

Não sabemos todos os detalhes sobre o ano destas 8 personalidades, mas podemos tentar adivinhar pelos seus 'mais ouvidos' de 2025. Adenda para a lista de Carina Caldeira que, segundo a própria, inclui músicas pedidas pelos filhos. Hm hmm...