Tudo o que apurámos sobre Threads, a nova app da Meta

Threads já está disponível em 100 países, mas continua sem luz verde na União Europeia. Em causa está a partilha e a recolha de dados (localização, número de telemóvel, histórico de pesquisas e até orientação sexual) entre plataformas da Meta, neste caso o Instagram e o Threads. O que é certo é que a nova aplicação de mensagens curtas foi lançada na quarta-feira, 5 de julho, e só precisou de cinco dias para ter 100 milhões de contas registadas.



E garantidamente não se vai ficar por aqui. Adam Mosseri, líder do Instagram, anunciou através de uma publicação na Threads que a equipa pretende adicionar várias funcionalidades ao longo das próximas semanas.

"Com tantas pessoas a juntarem-se à Threads tão rapidamente nestes últimos seis dias, a equipa tem estado inteiramente focada em manter as luzes acesas e a corrigir erros, mas estamos a começar a priorizar as funcionalidades ausentes, como o feed para seguir, o botão de editar e a pesquisa de publicações"

Acaba de chegar uma novidade ao mundo das redes sociais e desta vez pela mão da, a empresa proprietária do Instagram, WhatsApp e Facebook. Trata-se de, a aplicação que permitee que partilha muitas das, de Elon Musk.O Threads está até a ser já apelidado de('Assassino do Twitter'), devido precisamente às suas semelhanças com aquela app. A novidade está, o Instagram, e foi lançada este mês de julho, permitindo aos utilizadores do Instagram a transferência dos seus seguidores de um lado para o outro.A novidade cai que nem uma bomba, num momento cada vez mais turbulento no. Desde que Musk adquiriu esta rede social por 44 biliões de dólares em outubro de 2022, que esta se viu. Mais recentemente, o dono da Tesla e da SpaceX impôs um limite na quantidade de Tweets que contas não verificadas podem visualizar por dia (600 em comparação com as 6 mil para membros do Twitter Blue).Os entendidos consideram que os donos da Meta foram seguindo ao segundo as consequências no Twitter para decifrar qual seria o momento certo para lançar Threads.Uma aplicação, interligada ao Instagram, epara, desde os tópicos do seu interesse hoje, até ao que será tendência amanhã. É possível seguir tudo o que for do nosso interesse e conectarmo-nos diretamente com os seus criadores, bem como com outras pessoas que gostam das mesmas coisas.De acordo com um relatório publicado no The Verge , o diretor de produtos da Meta, Chris Cox, disse que a mesma estava "a ouvir a opinião de criadores e figuras públicas que estão interessadas em ter", mas o co-fundador do Twitter, Jack Dorsey, responsável pela criação da nova app, Bluesky, deu o alarme em torno das, é possível ler-se na publicação Apesar de Portugal não ser um dos países onde já é possivel descarregar a aplicação,, que garante a proteção de dados do utilizador e esconde o endereço de IP. Quem tiver um, pode, um site que permite fazer download de aplicações gratuitas e que não é proibido. O que pode acontecer é não ter acesso a todas as funcionalidades.