Teatro D. Maria II celebra 175 anos com dois espectáculos virtuais

O Teatro Nacional D. Maria II celebra 175 anos a 13 de abril, uma data que será assinalada ao longo da semana, através de uma programação online e gratuita. Para assinalar a data, e em parceria com a RTP, entre 13 e 18 de abril o D. Maria II terá um espaço exclusivo na plataforma RTP Palco, dedicado inteiramente a este aniversário.

Os espectáculos, a assistir online, são A origem das espécies, pensado e interpretado por Carla Maciel, Crista Alfaiate, Marco Paiva e Paula Diogo, a partir Charles Darwin (estreado em 2016 e dedicado ao público infantil) e Última Hora, peça que juntou José Neves, Maria Rueff, Miguel Guilherme e outros 10 atores no palco do D. Maria II, em 2020, com texto original de Rui Cardoso Martins e encenação de Gonçalo Amorim.

Tempo para refletir, espetáculo de Ana Borralho & João Galante Foto: Daniel Matos

"Por força das circunstâncias, as comemorações do 175º aniversário do Teatro Nacional D. Maria II, no próximo dia 13 de abril, decorrerão inteiramente online. Mas não é por isso que deixaremos de assinalar uma data tão importante, recuperando a história e as memórias associadas a esta casa que é de todos os portugueses", afirma Tiago Rodrigues, Diretor Artístico do Teatro Nacional D. Maria II. "Para podermos disponibilizar online, e de forma gratuita, espetáculos e outros conteúdos de arquivo, como entrevistas, documentários ou peças informativas, contamos com a ajuda da RTP, através dos Arquivos da televisão pública e da plataforma RTP Palco, onde o Teatro terá uma página dedicada ao seu aniversário."

Catarina e a beleza de matar fascistas, espetáculo de Tiago Rodrigues Foto: Pedro Macedo

O acesso ao palco do D. Maria II na RTP Palco é totalmente gratuito, aqui. A 13 de abril, dia em que o D. Maria II celebra 175 anos desde a sua inauguração, em 1846, haverá ainda uma sessão especial do Clube dos Poetas Vivos, em direto do Instagram do Teatro, às 17h.

Depois de mais de três meses encerrado ao público, o Teatro Nacional D. Maria II reabre portas no dia 19 de abril. Nesse dia, sobe ao palco da Sala Garrett Catarina e a beleza de matar fascistas, espetáculo de Tiago Rodrigues estreado em setembro de 2020 em Guimarães. Com António Fonseca, Beatriz Maia, Isabel Abreu, Marco Mendonça, Pedro Gil, Romeu Costa, Rui M. Silva e Sara Barros Leitão no elenco, o espetáculo estará em cena no D. Maria II de 19 a 26 de abril, partindo depois em digressão internacional.

A Sala Estúdio reabre a 20 de abril, com a estreia de Tempo para refletir, espetáculo de Ana Borralho & João Galante que questiona a ideia de público como entidade de reflexão.