Sofía Jirau, a primeira modelo da Victoria’s Secret com síndrome de Down

Tem 24 anos, é porto-riquenha, sofre dee usou as redes sociais para expressar o agradecimento e a felicidade que estava a sentir por ser rosto da Victoria's Secret , pela coleção"Um dia sonhei com isto, trabalhei e hoje é um sonho realizado. Finalmente posso contar o meu grande segredo", escreveu, anunciando a boa nova: "Sou a primeira modelo da Victoria’s Secret com síndrome de Down!". Sofía Jirau juntou-se, assim, às 17 modelos que dão rosto por esta campanha, que aposta na diversidade.Nos últimos anos, a marca sofreu uma quebra de vendas e diriamos até um "cancelamento", depois de se ter envolvido em várias polémicas. Entre elas, a ligação de Leslie Wexner, empresário e fundador da L Brands, empresa que detinha a Victoria's Secret, com Jeffrey Epstein. Embora a empresa tenha procurado distanciar-se de Epstein, esta associação teve um custo.Depois, com coleções de lingerie como "Very Sexy", "Dream Angels" e "Sexy Illusions", houve quem dissesse que a Victoria's Secret construiu uma marca em torno do desejo masculino e do sex appeal, uma noção de marketing ultrapassada e por muitos considerada sexista. Além disso, a concorrência e o crescimento de um outro mercado, o dos soutiens desportivos, deitou a tentativa de crescimento financeiro da marca por terra, que durante quase duas décadas baseou-se no seu desfile anual de moda. E isso funcionou durante muito tempo, até 2019. Com esta reviravolta, a Victoria's Secret pode estar perante um novo capítulo.

Quanto a Jirau, esta estreou-se nas passerelles em 2020 durante a semana de Moda de Nova Iorque. Entretanto criou a sua própria campanha, 'No Limits', numa tentativa de aumentar a consciencialização sobre a síndrome de Down, uma das razões pelas quais poderá ter chamado a atenção da Victoria's Secret, já que o seu número de seguidores no Instagram também aumentou.