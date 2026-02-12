Sim, o chip de partilha de localização é uma estratégia de marketing. A violência no namoro não

Num mundo onde partilhamos localização em tempo real, passwords e rotinas diárias sem pensar duas vezes, a fronteira entre intimidade e invasão tornou-se quase invisível. O que é cuidado - e o que é controlo? E quando é que o amor começa, silenciosamente, a parecer vigilância?

Há seis dias, a internet incendiou-se como um rastilho. Um novo produto, o RelationChip, começou a surgir nas redes sociais e nas ruas: dois microchips subcutâneos, do tamanho de um grão de arroz, implantados no antebraço, prometendo revolucionar as relações amorosas. O conceito era inquietante e potencialmente sedutor na mesma medida. Ligados a uma aplicação, os chips permitiriam a monitorização constante da localização, sincronização automática de passwords, acesso direto a redes sociais e e-mails e até a identificação de quem estivesse por perto - contactos conhecidos ou desconhecidos. O slogan não deixava margem para dúvidas: “Dois chips, um namoro, zero segredos.” Quem deu play neste novo episódio de Black Mirror?

RelationChip: dois chips, um namoro, zero segredos Foto: DR

Rapidamente, a notícia começou a espalhar-se. Figuras públicas reagiram com incredulidade e revolta. Inês Castel-Branco partilhou um vídeo indignado diante de um mupi com o anúncio. “Chocada”, escreveu a atriz Vitória Guerra. “Estou mal disposta”, revelou Sara Prata. “Marketing, por favor, digam-me que é marketing”, pedia Cindy Breyner. Entre comentários e teorias, a internet fervia. E era, de facto, marketing.

Hoje, a Associação de Apoio à Vítima (APAV) revelou que o RelationChip era um produto falso, criado como ponto de partida para uma campanha de sensibilização sobre violência e controlo no namoro. Lançado dias antes como se fosse real, o dispositivo prometia testar a confiança nas relações. A reação intensa não foi um erro de cálculo - foi o ponto de partida. Ao apresentar como tecnologia extrema aquilo que muitos consideraram invasivo e perturbador, a campanha quis expor um paradoxo: comportamentos que pareceram intoleráveis quando associados a um chip são, na prática, comuns e normalizados quando feitos através de telemóveis e redes sociais.

Os números ajudam a perceber a dimensão do problema. Nos últimos quatro anos, a APAV apoiou 3.968 vítimas de violência durante e após relações de namoro. Cynthia Silva, criminóloga da APAV, explica que a associação distingue entre vítimas apoiadas durante a relação e vítimas apoiadas após a rutura: 1.343 casos no primeiro cenário e 2.625 no segundo. Ou seja, sair da relação pode ser o momento mais perigoso? “O fim da relação pode ser um fator de risco para situações de violência. Existe muitas vezes uma dificuldade em aceitar a separação, que pode estar ligada a sentimentos de posse. Como forma de retaliação, surgem comportamentos de ameaça ou de perseguição”, explica.

Embora a maioria das vítimas apoiadas sejam mulheres, a criminóloga sublinha que também há homens em situação de vitimação, ainda que com maior dificuldade em pedir ajuda, o que pode contribuir para a sua menor representatividade nas estatísticas. Tal como no caso das relações homossexuais: embora surja com números menos expressivos, não significa menor incidência. Muitas vezes o pedido de ajuda é dificultado por fatores como a invisibilidade social, o medo de exposição ou estratégias adicionais de isolamento por parte da pessoa agressora.

Um dos dados mais expressivos é a idade das vítimas: quase um terço tem menos de 25 anos. O que está a falhar na forma como educamos rapazes e raparigas para as relações? Cynthia Silva não acredita que o problema esteja simplesmente na falta de informação. “A sensibilização e a prevenção têm vindo a crescer e estamos no caminho certo. Mas temos de continuar a trabalhar estas questões cada vez mais cedo, na escola e também em casa. "A educação para o respeito, para a empatia, para aceitar o ‘não’ e perceber a importância do consentimento tem de ser consistente ao longo do desenvolvimento”, explica.

Entre os jovens, há ideias persistentes que continuam a alimentar relações desequilibradas. A mais comum? A de que controlar como forma de amar. “Há uma grande normalização do controlo. A partilha de passwords, o acesso ao telemóvel, saber sempre onde o outro está - muitas vezes são vistos como manifestações de afeto e preocupação”, diz. “Ao contrário da violência física, que é mais facilmente reconhecida, a violência psicológica é mais subtil e deixa marcas menos visíveis. E por isso é mais difícil de identificar.”

As redes sociais vieram sofisticar este fenómeno. O que antes seria difícil de fazer - vigiar, monitorizar, exigir provas constantes - hoje está à distância de um clique. “Vivemos muito online e isso traz novos mecanismos de controlo. A violência vai acompanhando as transformações tecnológicas e sociais”, acrescenta a criminóloga. “Não é um ato isolado. É um padrão que surge acompanhado de outros comportamentos e que vai sendo normalizado ao longo do tempo, muitas vezes com manipulação.”

É precisamente essa linha difusa entre cuidado e controlo que torna o problema mais difícil de identificar. A partilha de localização, por exemplo, pode surgir com o argumento da segurança (basta fazer uma pesquinsa rápida por fóruns online para ler múltiplas justificações para manter o share location ligado). Mas quando deixa de ser pontual e passa a ser uma exigência permanente, pode tornar-se um sinal de alerta. “Muitas vezes a vítima perde a noção do que é saudável ou não numa relação. Por isso é tão importante falar sobre estes temas. Às vezes, só quando se vê uma campanha ou se ouvem estes dados é que acontece o clique: aquilo que estou a viver também pode ser violência.”

Foi essa reflexão que a APAV quis provocar com o RelationChip. Ao imaginar um dispositivo capaz de rastrear cada passo, cada palavra e cada contacto, a associação colocou em forma extrema aquilo que já acontece no quotidiano. “Aquilo que parecia aberrante num chip é, na verdade, o que muitos casais fazem diariamente e normalizam”, explica João Lázaro, presidente da APAV. “Consideramos fundamental clarificar que comportamentos de controlo não são provas de amor, mas sinais de violência no namoro. A fase de revelação da campanha segue agora nos mesmos canais onde o produto falso foi promovido - site, Instagram, TikTok e mupis digitais - com uma nova mensagem: “Muda o chip. Controlo no namoro é violência.”

Controlo no namoro é violência. Denuncie. Linha de apoio à vítima: 116 006 Foto: DR

Nem todos, no entanto, aplaudiram a estratégia. A ativista Paula Cosme Pinto levantou uma crítica pertinente: numa era de consumo rápido e desinformação, quem garante que quem viu o anúncio inicial também verá a explicação final? O alcance viral da mensagem, alerta, pode ser brincar com o fogo. Mas, afinal, quem desenhou esta fórmula também antecipou o efeito. E sim, era tudo marketing - até as reações faziam parte do plano. Como explica o porta-voz da BBDO, agência responsável pela criatividade da campanha: “O resultado compensou o risco. Se o chip parece excessivo, então é legítimo questionar porque aceitamos passivamente as mesmas práticas quando mediadas por um telemóvel. Criámos um produto extremo para tornar visível o que acontece de forma invisível.”

Entre os exemplos que inspiraram o conceito estão comportamentos que muitos casais consideram normais: ter o localizador sempre ligado, pedir fotografias ou vídeos para provar com quem se está, exigir acesso às redes sociais ou ao telemóvel. “A indignação não foi um efeito colateral, era uma reação esperada. Só a partir desse desconforto seria possível gerar debate real. Se houve uma reação forte à mensagem inicial, esperamos que a mensagem final, clara e positiva, tenha impacto semelhante.”

Apesar de a consciencialização estar a crescer, a questão das queixas continua a ser um ponto sensível. Entre as vítimas apoiadas pela APAV, a taxa de denúncia às autoridades já é superior à não apresentação de queixa, mas a diferença ainda é curta, o que significa que muitas situações continuam a não chegar ao sistema judicial. É um dado que preocupa a associação, sobretudo porque a violência no namoro é considerada crime público e pode ser denunciada por qualquer pessoa, não apenas pela vítima. O medo, a dependência emocional, a dificuldade em reconhecer certos comportamentos como violência - especialmente os mais subtis, como o controlo e a manipulação - continuam a travar pedidos de ajuda. Por isso, reforça a APAV, é essencial continuar a falar sobre o tema e lembrar que existe apoio gratuito e confidencial, seja para esclarecer dúvidas, procurar ajuda psicológica, social ou jurídica, ou dar o primeiro passo para sair de uma relação abusiva.