Revelado trailer de 'Licorice Pizza', com Alana Haim e Cooper Hoffman

Licorice Pizza, escrito e realizado por Paul Thomas Anderson, conta a história de amor entre dois adolescentes na década de 70, protagonizados por Alana Haim (cantora da banda Haim) e Cooper Hoffman (filho do ator Philip Seymour Hoffman).



Licorice Pizza tem sido reconhecido em diversos festivais e prémios de cinema, tendo já arrecadado o prémio de Filme do Ano, pelo National Board of Review, de Melhor Argumento, pelo New York Film Critics Circle, e de Melhor Filme do Ano, Melhor Argumento e Melhor Elenco pelo Atlanta Film Critics Circle, que também premiou Alana Haim como Melhor Atriz. O filme integrou ainda a lista do Top Dez Filmes do Ano, do American Film Institute.

Poster oficial de 'Licorice Pizza' Foto: NOS

Aos protagonistas principais juntam-se nomes como Tom Waits, Bradley Cooper (Assim Nasce Uma Estrela) e Sean Penn ( I am Sam – A Força do Amor). O filme de Paul Thomas Anderson tem estreia marcada nos cinemas internacionais a 30 de dezembro.