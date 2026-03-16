O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

Máxima

Celebridades

Men Crush Alert: os melhores looks masculinos dos Óscares 2026 (RIP, bigode de Pedro Pascal)

Alguns celebraram vitórias. Outros foram a verdadeira vitória da noite.

Jacob Elordi
Jacob Elordi Foto: Getty Images
16 de março de 2026 às 00:43 Safiya Ayoob
Aron Piper em Dior
Foto: Getty Images
1 de 17 / Aron Piper em Dior
Hudson Williams em Balenciaga
Foto: Getty Images
2 de 17 / Hudson Williams em Balenciaga
Chase Stokes em Yves Saint Laurent
Foto: Getty Images
3 de 17 / Chase Stokes em Yves Saint Laurent
Kieran Culkin em Paul Smith
Foto: Getty Images
4 de 17 / Kieran Culkin em Paul Smith
Manu Rios em Yves Saint Laurent
Foto: Getty Images
5 de 17 / Manu Rios em Yves Saint Laurent
Joe Alwyn em Valentino
Foto: Getty Images
6 de 17 / Joe Alwyn em Valentino
Damson Idris em Prada
Foto: Getty Images
7 de 17 / Damson Idris em Prada
Adrien Brody
Foto: Getty Images
8 de 17 / Adrien Brody
Timothée Chalamet em Givenchy
Foto: Getty Images
9 de 17 / Timothée Chalamet em Givenchy
Paul Mescal em Celine
Foto: Getty Images
10 de 17 / Paul Mescal em Celine
Javier Bardem
Foto: Getty Images
11 de 17 / Javier Bardem
Pedro Pascal em Chanel
Foto: Getty Images
12 de 17 / Pedro Pascal em Chanel
Channing Tatum em Versace
Foto: Getty Images
13 de 17 / Channing Tatum em Versace
Jacob Elordi em Bottega Veneta
Foto: Getty Images
14 de 17 / Jacob Elordi em Bottega Veneta
Michael B. Jordan em Louis Vuitton
Foto: Getty Images
15 de 17 / Michael B. Jordan em Louis Vuitton
Chris Evans em Giorgio Armani
Foto: Getty Images
16 de 17 / Chris Evans em Giorgio Armani
Bobby Cannavale em Dior
Foto: Getty Images
17 de 17 / Bobby Cannavale em Dior
Leia também
A cerimónia dos Óscares voltou a reunir as estrelas de Hollywood no Dolby Theatre, em Los Angeles, para celebrar o melhor do cinema do último ano. Entre os vencedores da noite, Jessie Buckley conquistou o prémio de Melhor Atriz pela interpretação em "Hamnet", enquanto Michael B. Jordan levou para casa o aguardado Óscar pelo desempenho em "Pecadores".

As Mais Lidas
Boost Activate