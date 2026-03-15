Quem ganhou os Óscares 2026? Eis a lista completa dos vencedores
A cerimónia dos Óscares voltou a reunir as maiores estrelas de Hollywood no Dolby Theatre, em Los Angeles, para celebrar o melhor do cinema do último ano. Entre os grandes vencedores da noite, Jessie Buckley conquistou o prémio de Melhor Atriz pela interpretação em "Hamnet", enquanto Michael B. Jordan levou para casa o aguardado Óscar pelo desempenho em "Pecadores".
Melhor Filme
Batalha Atrás de Batalha (VENCEDOR)
Pecadores
Hamnet
Marty Supreme
Frankenstein
Valor Sentimental
Sonhos e Comboios
Bugonia
O Agente Secreto
F1 - O Filme
Melhor Realização
Paul Thomas Anderson, Batalha Atrás de Batalha (VENCEDOR)
Ryan Coogler, Pecadores
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Joachim Trier, Valor Sentimental
Melhor Ator
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, Batalha Atrás de Batalha
Michael B. Jordan, Pecadores (VENCEDOR)
Wagner Moura, O Agente Secreto
Ethan Hawke, Blue Moon
Melhor Atriz
Jessie Buckley, Hamnet (VENCEDOR)
Renate Reinsve, Valor Sentimental
Emma Stone, Bugonia
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Melhor Ator Secundário
Stellan Skarsgard, Valor Sentimental
Jacob Elordi, Frankenstein
Benicio Del Toro, Batalha Atrás de Batalha
Sean Penn, Batalha Atrás de Batalha (VENCEDOR)
Delroy Lindo, Pecadores
Melhor Atriz Secundária
Teyana Taylor, Batalha Atrás de Batalha
Amy Madigan, Weapons (VENCEDOR)
Wunmi Mosaku, Pecadores
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
Elle Fanning, Valor Sentimental
Melhor Filme Internacional
Valor Sentimental (Noruega) (VENCEDOR)
Sîrat (Espanha)
O Agente Secreto (Brasil)
A Voz de Hind Rajab (Tunísia)
Foi Só Um Acidente (França)
Melhor Documentário
A Vizinha Perfeita
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Mr. Nobody Against Putin (VENCEDOR)
Cutting Through Rocks
Melhor Filme de Animação
KPop Demon Hunters (VENCEDOR)
Zootrópolis 2
Arco
Little Amélie or the Character of Rain
Elio
Melhor Argumento Original
Pecadores (VENCEDOR)
Marty Supreme
Valor Sentimental
Foi Só Um Acidente
Blue Moon
Melhor Argumento Adaptado
Hamnet
Batalha Atrás de Batalha (VENCEDOR)
Sonhos e Comboios
Bugonia
Frankenstein
Melhor Fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Batalha Atrás de Batalha
Pecadores (VENCEDOR)
Train Dreams
Melhor Banda Sonora Original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Batalha Atrás de Batalha
Pecadores (VENCEDOR)
Melhor Canção
Dear Me, Diane Warren: Relentless
Golden, KPop Demon Hunters (VENCEDOR)
I Lied To You, Pecadores
Sweet Dreams Of Joy, Viva Verdi!
Train Dreams, Train Dreams
Melhor Montagem
F1
Marty Supreme
Batalha Atrás de Batalha (VENCEDOR)
Valor Sentimental
Pecadores
Melhor Casting
Hamnet
Marty Supreme
Batalha Atrás de Batalha (VENCEDOR)
O Agente Secreto
Pecadores
Melhor Som
F1 (VENCEDOR)
Frankenstein
Batalha Atrás de Batalha
Pecadores
Sirât
Melhores Efeitos Visuais
Avatar: Fire and Ash (VENCEDOR)
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Pecadores
Melhor Design de Produção
Frankenstein (VENCEDOR)
Hamnet
Marty Supreme
Batalha Atrás de Batalha
Pecadores
Melhor Guarda-Roupa
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein (VENCEDOR)
Hamnet
Marty Supreme
Pecadores
Melhor Caracterização
Frankenstein (VENCEDOR)
Kokuho
Pecadores
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Melhor Curta-metragem em live action
Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The Singers (VENCEDOR)
Two People Exchanging Saliva (VENCEDOR)
Melhor Curta-metragem de animação
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls (VENCEDOR)
The Shyness of Trees
The Three Sisters
Melhor Curta-metragem documental
All the Empty Rooms (VENCEDOR)
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: "Were And Are Gone"
The Devil Is Busy
Perfectly a Stangeness
