Quem ganhou os Óscares 2026? Eis a lista completa dos vencedores

A cerimónia dos Óscares voltou a reunir as maiores estrelas de Hollywood no Dolby Theatre, em Los Angeles, para celebrar o melhor do cinema do último ano. Entre os grandes vencedores da noite, Jessie Buckley conquistou o prémio de Melhor Atriz pela interpretação em "Hamnet", enquanto Michael B. Jordan levou para casa o aguardado Óscar pelo desempenho em "Pecadores".

Jessie Buckley
15 de março de 2026 às 23:59 Safiya Ayoob

Melhor Filme

Batalha Atrás de Batalha (VENCEDOR)

Pecadores

Hamnet

Marty Supreme

Frankenstein

Valor Sentimental

Sonhos e Comboios

Bugonia

O Agente Secreto

F1 - O Filme

Melhor Realização

Paul Thomas Anderson, Batalha Atrás de Batalha (VENCEDOR)

Ryan Coogler, Pecadores

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Joachim Trier, Valor Sentimental

Melhor Ator

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, Batalha Atrás de Batalha

Michael B. Jordan, Pecadores (VENCEDOR)

Wagner Moura, O Agente Secreto

Ethan Hawke, Blue Moon

Melhor Atriz

Jessie Buckley, Hamnet (VENCEDOR)

Renate Reinsve, Valor Sentimental

Emma Stone, Bugonia

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Melhor Ator Secundário

Stellan Skarsgard, Valor Sentimental

Jacob Elordi, Frankenstein

Benicio Del Toro, Batalha Atrás de Batalha

Sean Penn, Batalha Atrás de Batalha (VENCEDOR)

Delroy Lindo, Pecadores

Melhor Atriz Secundária

Teyana Taylor, Batalha Atrás de Batalha

Amy Madigan, Weapons (VENCEDOR)

Wunmi Mosaku, Pecadores

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental

Elle Fanning, Valor Sentimental

Melhor Filme Internacional

Valor Sentimental (Noruega) (VENCEDOR)

Sîrat (Espanha)

O Agente Secreto (Brasil)

A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Foi Só Um Acidente (França)

Melhor Documentário

A Vizinha Perfeita

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Mr. Nobody Against Putin (VENCEDOR)

Cutting Through Rocks

Melhor Filme de Animação

KPop Demon Hunters (VENCEDOR)

Zootrópolis 2

Arco

Little Amélie or the Character of Rain

Elio

Melhor Argumento Original

Pecadores (VENCEDOR)

Marty Supreme

Valor Sentimental

Foi Só Um Acidente

Blue Moon

Melhor Argumento Adaptado

Hamnet

Batalha Atrás de Batalha (VENCEDOR)

Sonhos e Comboios

Bugonia

Frankenstein

Melhor Fotografia

Frankenstein

Marty Supreme

Batalha Atrás de Batalha

Pecadores (VENCEDOR)

Train Dreams

Melhor Banda Sonora Original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Batalha Atrás de Batalha

Pecadores (VENCEDOR)

Melhor Canção

Dear Me, Diane Warren: Relentless

Golden, KPop Demon Hunters (VENCEDOR)

I Lied To You, Pecadores 

Sweet Dreams Of Joy, Viva Verdi!

Train Dreams, Train Dreams

Melhor Montagem

F1

Marty Supreme

Batalha Atrás de Batalha (VENCEDOR)

Valor Sentimental

Pecadores

Melhor Casting

Hamnet

Marty Supreme

Batalha Atrás de Batalha (VENCEDOR)

O Agente Secreto

Pecadores

Melhor Som

F1 (VENCEDOR)

Frankenstein

Batalha Atrás de Batalha

Pecadores

Sirât

Melhores Efeitos Visuais

Avatar: Fire and Ash (VENCEDOR)

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Pecadores

Melhor Design de Produção

Frankenstein (VENCEDOR)

Hamnet

Marty Supreme

Batalha Atrás de Batalha

Pecadores

Melhor Guarda-Roupa

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein (VENCEDOR)

Hamnet

Marty Supreme

Pecadores

Melhor Caracterização

Frankenstein (VENCEDOR)

Kokuho

Pecadores

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Melhor Curta-metragem em live action

Butcher's Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen's Period Drama

The Singers (VENCEDOR)

Two People Exchanging Saliva (VENCEDOR)

Melhor Curta-metragem de animação

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls (VENCEDOR)

The Shyness of Trees

The Three Sisters

Melhor Curta-metragem documental

All the Empty Rooms (VENCEDOR)

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: "Were And Are Gone"

The Devil Is Busy

Perfectly a Stangeness

