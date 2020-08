O pai deve assistir ao parto?

O dia do parto é o dia de. Apesar de ser um dia intenso e marcante, deve ser vivido pelocom algumas precauções. Decisões que parecem simples, como a de o pai assistir ou não ao parto, podem ter consequências na. A possibilidade de o pai assistir ou não, é discutível. Se, por um lado, existe consenso em torno da ideia de que o pai deve ir à ginástica pré-parto e acompanhar a futura mãe nos exames a que é sujeita durante a gravidez, por outro, ficam algumas reticências no que toca ao ver oacontecer.No caso de um parto normal, mesmo ficando o pai ao lado da grávida, o momento é sempre muito pouco sexual.aos olhos do parceiro. Pode ser traumático e nocivo para a sexualidade do casal após o parto. Mesmo que fique ao lado da mulher, a própria situação de esforço "animal" pode trazer consequências nefastas à sexualidade do casal.De qualquer modo,pois há muitos pais que fazem questão em assistir e que não se sentem afetados pela situação. No caso de uma cesariana e de o pai assistir a experiência pode ser agradável. A mulher não tem de fazer esforço e pode usufruir, ao lado do parceiro, do momento pelo qual esperaram.