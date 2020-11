Mulheres ao comando: 5 filmes a não perder no LEFFEST

Sofreu alterações de última hora na programação graças ao estado de emergência e às restrições à circulação durante estes dois fins-de-semana, mas, ainda assim, nada impediu a 14ª edição do LEFFEST de acontecer. Com menos convidados, sessões antecipadas e alguns reajustes, o cinema não para. Escolhemos cinco filmes a não perder.

Nomadland, de Chloé Zhao

Já não víamos Frances McDormand no grande ecrã desde Três Cartazes à Beira da Estrada. Neste Nomadland interpreta o papel de uma mulher que perde tudo na crise financeira em 2008 e decide tornar-se nómada, vivendo numa carrinha e atravessando o Oeste norte-americano. O filme, cuja história é baseada no livro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century, de Jessica Bruder, ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza e é apenas a terceira longa-metragem de Chloé Zhao, uma realizadora chinesa que está agora a trabalhar no novo filme do universo Marvel.

Teatro Tivoli BBV, 24 de Nov (Ter), às 19h.

No Mar, de Ana Rocha de Sousa

Antes do sucesso de Listen já Ana Rocha de Sousa filmava. A curta No Mar, exibida numa sessão especial de curtas da realizadora, data de 2013 e é o projeto final de graduação da cineasta portuguesa na London Film School. O filme explora o mundo ficcionado de Cecília, uma professora numa ilha de pescadoras cuja filha morre afogada numa manhã de nevoeiro quando decide ir à praia esperar pela chegada do pai. É uma obra sobre a dor, sobre a culpa, sobre a maternidade.

Cinema Medeia Nimas, 18 de Nov (Qua), às 18h30. Centro Cultural Olga Cadaval, 19 de Nov (Qui), às 17h.

Kajillionaire, de Miranda July

O regresso muito esperado de Miranda July traz também o presente que é ver Evan Rachel Wood de volta ao cinema, depois de tanto tempo confinada aos episódios de Westworld. Aqui a atriz veste a pele da filha de um casal obcecado com vigarices e falcatruas que a treinam durante anos a fio para que esta participe nos esquemas. A comédia foi bem recebida no festival de Sundance, onde se estreou, e não tem data para chegar aos cinemas portuguesas ou a plataformas de streaming. É vê-lo enquanto há tempo – na sessão única, esta terça-feira.

Teatro Tivoli BBVA, 17 de Nov (Ter), às 19h30.

Mainstream, de Gia Coppola

As cenas "grotescas" de Andrew Garfield deram que falar aquando da primeira exibição do filme da neta de Francis Ford Coppola (e sobrinha de Sofia Coppola). Não faremos spoiler, em vez disso, adiantamos que é um filme sobre a ascensão ao estrelato no mundo digital. Pode um filme ser mais 2020 do que isto? É uma viagem ao cosmos online que incita à reflexão sobre a utilização que fazemos das redes sociais e o que isso diz de nós. Porque o cinema também se faz de pertinência.

Cinema Medeia Nimas, 19 de Nov (Qui), às 20h.

The World to Come, de Mona Fastvold

A cineasta norueguesa Mona Fastvold tem a sua segunda longa-metragem em competição na Seleção Oficial do festival. The World to Come conta a história de um casal, em 1850, que perde a sua filha. Com o luto e perante uma incapacidade de verbalizar os sentimentos, Tallie, a nova vizinha, é o conforto de Abigail, a mulher que ainda chora a perda. É uma obra sobre o amor, sobre a morte e sobre a vida, que venceu o Queer Lion no Festival de Veneza.

Teatro Tivoli BBVA, 18 de Nov (Quar), às 20h. Cinema Medeia Nimas, 24 de Nov (Ter), às 20h.