As séries que retratam a realeza ou a nobreza são um sucesso, sobretudo se adicionarmos o Reino Unido na equação. Veja-se o sucesso de, sobre a família real britânica. Em A Very British Scandal , nova série da BBC, desconfiamos que não será diferente.

A série retrata a história de Margaret Whigham, nascida em 1912 em Newton Mearns (Escócia), que viria a tornar-se duquesa de Argyll, a única filha de um empresário e milionário escocês, George Hay Whigham e de Helen Mann Hannay. Depois de terminar seus estudos em Nova Iorque, voltou para o Reino Unido, onde a sua beleza e estatuto como herdeira a tornaram muito requisitada entre a sociedade britânica. Aos 15 anos, engravidou do filho do ator David Niven durante um feriado na ilha de Wight, mas a gravidez acabou por ser interrompida.

Margaret Whigham Foto: Getty Images

Após os primeiros romances com o príncipe Aly Khan, o aviador Glen Kidston, o barão Martin Stillman von Brabus e o herdeiro editorial Max Aitken (mais tarde o segundo Lord Beaverbrook) e o príncipe George, duque de Kent, acabour por ficar noiva para Charles Greville, 7º conde de Warwick. No entanto, o casamento não aconteceu, pois acabou por ser casar com o empresário americano Charles Sweeney, tornando-se uma das noivas mais bonitas da época, ao usar um elegante Norman Hartnell. Durante o seu casamento com Sweeney, ela teve três filhos, Brian e Frances, e um deles natimorto.

Mas o argumento da nova série A Very British Scandal da BBC baseia-se no casamento com o seu segundo marido, Ian Douglas Campbell, 11º duque de Argyll. Casam em 1951, na altura em que Margaret estava no auge de sua fama como uma socialite glamorosa e cheia de estilo. Dizem que a canção de Cole Porter, You're the Top, é dedicada a si, tal era a sua fama. O casamento não durou muito, pois o duque, desconfiado de que a mulher havia sido infiel, contratou alguém para arrombar as suas gavetas particulares enquanto ela estava em Nova Iorque, conta a Tatler, num artigo sobre a duquesa, que chegou a ser cronista na revista. Lá dentro, o duque descobriu várias evidências das suas infidelidades, incluindo fotos Polaroid dela com outro homem.

Margaret com o segundo marido, o duque de Argyll. Foto: Getty Images

As fotografias acabariam por fazer parte de um processo legal que o duque abriu contra a duquesa como parte do processo de divórcio, junto com uma lista de 88 homens com quem ele a acusou de trair. O caso fez manchetes na imprensa britânica, com Margaret apelidada de "duquesa suja" (dirty duchess) especulando-se que o homem das Polaroid pudesse ser o genro de Winston Churchill, Duncan Sandys.



Ao decretar o divórcio, o juiz disse de Margaret que ela "era uma mulher completamente promíscua, cujo apetite sexual só podia ser satisfeito com vários homens. A atitude dela em relação à santidade do casamento era o que os modernos chamam de "iluminada", mas que, em linguagem simples, era totalmente imoral." Na época, ainda mais do que hoje, as mulheres eram julgadas severamente por manter casos extraconjugais. Reflexo de uma sociedade patriarcal, pois o mesmo não sucedia com os homens em caso de traição.

Depois do drama, que foi largamente escrutinado na imprensa, Margaret nunca se casou novamente e perdeu grande parte de sua fortuna, mais tarde. Morreu com 80 anos em 1993.



A série que retrata agora a sua vida, tem Clare Foy no papel principal, com Paul Bettany no papel de duque. O primeiro episódio já está no ar.