“Lua de Sangue”. Eclipse Lunar total a 3 de março revela emoções e transformações

Aproxima-se um eclipse lunar total, no signo de Virgem, encerrando assim a primeira época de eclipses do ano. No dia 3 e nos próximos 6 meses, tudo o que for necessário ser purificado virá à superfície, para ser encarado e resolvido. Nos eclipses a pressão emocional possibilita o irmos além dos nossos limites. Porque acontece em Virgem, esse embate emocional pode derivar de um certo pessimismo e sentimento de imperfeição, com a nossa vida e com o mundo em geral, será importante manter a capacidade de fazer melhoramentos passo a passo e cultivar uma certa fé de que tudo acontece por alguma razão, mesmo que esta não esteja ao nosso alcance.

Numa perspetiva positiva, ao esclarecermos o passado, podemos deixar a bagagem mais leve e seguir os caminhos que são mais adequados à nossa natureza: dar um pontapé no que já foi e abraçar o futuro. A ajudar esta energia reparadora, estão os aspetos harmoniosos da lua e do Sol a Júpiter em Caranguejo, que possibilitam o iluminar e o transcender daquilo que nos está a agrilhoar. O risco será a confusão e o congelamento, mas se a clareza for possível, então poderá acontecer uma libertação interior. Virgens, Peixes, Sagitarianos e Geminianos serão os mais afetados por esta configuração astrológica em que o discernimento trará à luz do dia factos que estavam ocultos. Caranguejos e Escorpiões também sentirão os efeitos desta lunação, em que têm em potência os vislumbres de melhores alternativas para os seus caminhos.

Mercúrio rege este eclipse e o facto de estar retrógrado, no signo de Peixes, não só acentua a possibilidade de se despertarem questões antigas, mas também de fazer com que as coisas piorem antes de melhorarem, devido ao potencial de confusão. Adicionalmente, estes períodos com ênfase neste signo são os indicados para temas ligados à fé, autoconhecimento e espiritualidade.