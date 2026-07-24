Lily Cheng Kit Leong: "Na China contemporânea, a magreza ainda continua a ser vista por muitos como ideal"

Desde pequena que recebo frequentemente elogios pela minha aparência, e sempre dei bastante atenção à forma como me apresento e visto. Quando era criança, tinha uma boneca de que gostava muito. A minha mãe inspirava-se nela para me fazer roupa e penteados, e eu achava isso muito bonito.

Mantenho alguns hábitos de cuidado mais tradicionais, como o uso de produtos com ingredientes naturais. Dou também bastante importância ao equilíbrio no dia a dia, mantendo a pele hidratada, evitando exposição excessiva ao sol e fazendo cuidados de pele regularmente. Na cultura chinesa, o cuidado pessoal não é apenas externo, é também uma forma de equilíbrio entre corpo e mente e de bem-estar emocional.

Foto: Cristiana Morais / MÁXIMA 1 de 2 / Lily maquilha e penteia Yuxin Long, no espaço que fundou para espalhar a cultura chinesa em Portugal, Associação Cultural Pensamento Oriental. Foto: Cristiana Morais / MÁXIMA 2 de 2 / O tradicional adorno de cabeça completa o vestido de noiva

Na China contemporânea, muitos padrões de beleza valorizam pele clara, traços delicados e um corpo esguio. Embora hoje exista mais diversidade do que no passado, a magreza continua a ser vista por muitos como ideal. As redes sociais têm uma forte influência na perceção de beleza. Plataformas como Douyin, Xiaohongshu e Weibo difundem tendências de maquilhagem, moda e padrões corporais, e celebridades e influenciadores acabam por moldar a ideia de “beleza”. Vejo estas tendências com apreciação, mas também com distanciamento crítico. Têm o seu encanto, mas acredito que cada pessoa deve encontrar o seu próprio estilo.

O que vemos nestas imagens é o meu look de casamento, o traje tradicional chinês Xiùhèfú. É um traje comum em casamentos tradicionais chineses, normalmente vermelho, com bordados de dragões, fénix e padrões auspiciosos que simbolizam felicidade e prosperidade. A maquilhagem privilegia tons de vermelho, pele luminosa e natural, sobrancelhas elegantes e cabelo preso num coque arredondado, com acessórios como ganchos dourados, buyao, coroas de fénix e detalhes decorativos.

Foto: Cristiana Morais / MÁXIMA 1 de 2 / A preparação Foto: Cristiana Morais / MÁXIMA 2 de 2 / O look de casamento, o traje tradicional chinês Xiùhèfú

O conhecimento da sociedade portuguesa sobre a cultura chinesa ainda é superficial, focando-se sobretudo na gastronomia e festividades. No entanto, a China tem uma história muito longa e uma cultura tradicional extremamente rica. A dança e a música tradicional chinesa são das suas expressões mais belas, cheias de elegância, narrativa e emoção.

Créditos:

Fotografia: Cristiana Morais

Realização: Cláudia Barros

Localização: Associação Cultural Pensamento Oriental