Histórias de Amor Moderno: "Eu e o Diogo encontrámo-nos por acaso, numa viagem de trabalho. Cada um de nós tinha a sua relação. Eram longas e eram sérias. Só não eram felizes"

Saí do trabalho, peguei no carro e fui apanhá-lo à entrada da estação de metro. Quando combinamos uma aventura destas, um passo em frente que é irreversível, a contagem decrescente para o momento do encontro cria duas vagas de ansiedade no corpo: uma benigna, que nos faz antecipar e desejar que chegue a hora, e outra cruel, que nos faz temer o pior - e se ele não vem, se não aparece, se desiste, se mudou de ideias? Não quis parecer demasiado intensa, controladora, evitei o constante trocar de mensagens ao longo das últimas horas, mas não resisti a, antes de arrancar com o carro, enviar uma a dizer “a caminho, tudo ok, tudo a postos?” Não recebi resposta.

Ao chegar ao sítio combinado, lá estava ele - estava ao telefone, e foi por isso que não respondeu. Desligou, entrou no carro, “era a minha mãe”, deu-me um beijo, sorriu, olhou em frente, bateu umas palmas desastradas e exclamou “vamos a isto!” Fomos. E eu sorri também. Há momentos muito maiores do que apenas o instante em que decorrem.

Essa foi a viagem das nossas vidas. Não o digo com exagero, não se trata de uma hipérbole. Esta era a viagem das nossas vidas, aquela que tudo mudaria, e que seria irreversível. Aquele seria o passo impossível de reverter. O carro em andamento, a saída da cidade diante de nós, a entrada na autoestrada - e no ar uma pergunta não verbalizada: queremos mesmo fazer isto? Temos a certeza de que é isto que queremos? Estaremos cientes de que, andando, não poderemos voltar para trás? “Vou meter música”, disse ele. Escolheu Pulp, Different Class. Enfiou o CD no leitor. Podíamos ter algumas questões, muitas dúvidas, mas o gesto deixou claro que também tínhamos, pelo menos, uma certeza: queríamos mesmo aquilo, queríamos mudar tudo.

O nosso destino era a Serra da Estrela, uma escolha não muito provável no calor de junho, sobretudo quando isso implica abdicar das festas máximas de Lisboa, os santos populares. Também essa decisão foi, de certo modo, simbólica: um corte com a cidade, com as festas de sempre e as pessoas de sempre, com as memórias construídas ao lado de outros rostos e ao som de outras vozes.

Eu e o Diogo encontrámo-nos por acaso, numa viagem de trabalho. Conhecemo-nos, gostámos um do outro, aproximámo-nos. Eventualmente, apaixonámo-nos, era inevitável. Coincidíamos demasiado num universo em desencontro. Éramos duas excepções à deriva, cobrindo a ausência de companhia verdadeira com as versões possíveis de acompanhante. Cada um de nós tinha a sua relação. Eram longas, em ambos os casos. E eram sérias. Só não eram felizes. Portanto, complicámos as vidas um do outro. Obrigámo-nos a fazer escolhas, a tomar decisões e a pagar por isso.

Ficámos numa pequena aldeia na face ocidental da serra. Estávamos a uma altitude considerável. Lembro-me que o sino da igreja tocava às horas e às meias-horas, mas em duplicado: primeiro o manual, depois o mecânico. O nosso alojamento era muito perto da igreja, o que nos dificultou o sono. Por outro lado, despertávamos várias vezes durante a noite, o que, quando estamos a descobrir com paixão um corpo novo, pode ser uma coisa boa.

E foi. Não sei quantas vezes fizemos amor durante as quatro ou cinco noites que passámos naquela aldeia. Sei que reduzimos a nossa existência às coisas simples e prazerosas da vida - o amor físico, a comida, às vezes improvisada, as noites à luz de velas trémulas com um copo de vinho, passeios pelas montanhas, pelos ribeiros e pelas lagoas.

No meio de todo o idílio, houve um momento em que pus em causa tudo o que estava a acontecer e tudo o que estava a sentir. A ex-namorada do Diogo mandou-lhe uma mensagem. Não li o que dizia, mas magoou-me perceber que continuavam em contacto. Ele justificou-se como pôde. Garantiu-me que não havia nada de mais. Era apenas para saber se estava bem. Discutimos. Foi a nossa primeira grande discussão. Tudo podia ter ruído. Senti-me traída. Senti vontade de voltar atrás, regressar a uma casa que tinha acabado de deixar, pedir desculpa, apagar o passado recente.

Hoje, à distância, percebo que não teve importância. Mas, num momento em que estamos dispostos a mudar tudo, ao mais pequeno deslize, à mais mínima demonstração de insensibilidade, sentimos que afinal o chão que pisamos não é seguro. E então duvidamos. E, quando duvidamos, tudo se desmorona.

No dia seguinte à discussão, tudo foi estranho. Demorámos até nos voltarmos a sintonizar. Como dois animais magoados e com feridas por cicatrizar, mantivemos a distância de segurança. Os silêncios eram frequentes e longos, as palavras curtas e sempre secas. Evitávamo-nos, mesmo estando lado a lado. Acredito que foi o lugar que nos salvou, aquela paisagem agreste e bela, inóspita e sedutora, que nos permitiu sair das cavernas interiores onde nos tínhamos abrigado. Aos poucos, percebemos que não éramos inimigos. Pelo contrário, compreendemos que, naquele momento e nas novas circunstâncias, éramos tudo o que tínhamos na vida. E acho que foi então que percebi que o Diogo era exatamente o que eu queria.

A nossa fuga para o futuro ainda durou mais alguns dias. Descobrimos sítios onde parámos com intenção de ficar algumas horas e acabámos por lá passar várias noites. Viajámos sem destino, sem calendário e sem horários. Decifrámos o enigma da infelicidade - no nosso caso, era não questionar a vida que tínhamos, era aceitar sem reservas o que nos calhara em sorte e esperar que o tempo passasse ou que simplesmente alguma coisa mudasse por acaso ou por obra do destino.

Perceber esse conformismo foi o primeiro pequeno passo para construirmos uma nova vida. Aquela viagem foi o tiro de partida para uma outra viagem muito maior, a maratona que ainda hoje dura e que já passou por várias etapas. Deixámos para trás o que tínhamos, mudámos de casa, mudámos de emprego, entretanto, mudámos de cidade e voltámos a mudar de casa mais vezes - já perdi a conta às mudanças que fizemos, à quantidade de vezes que carregámos em sacos as centenas de livros que temos.

Há um ano e meio, nasceu o nosso filho. Foi o início de uma nova etapa. A mais desafiante e também a mais bela das nossas vidas. Hoje, na nossa nova casa, olho para o passado com distância e sem pudores - as coisas são o que são, foram o que foram. Fico feliz por não nos termos desmoronado quando tudo podia ter ruído. E tenho a certeza de que aquilo que fizemos naquele momento em que aceitámos dar o passo irreversível não foi complicar as nossas vidas. Foi antes desenlaçá-las de um destino amorfo, apático e condenado à tristeza. E continuo muito orgulhosa de nós.