Joias, vestidos, prazeres escondidos. A outra face de Amália

Está um dia de sol e a rua de São Bento parece infinita, de tão longa e estreita que se nos assemelha. Quem se demore a contemplar a fachada do número 193 desta rua, do lado oposto da estrada, não imagina, se nunca entrou por aquelas portas, a magnificência do seu interior. Era a morada de Amália até à data da sua morte. Além de o poder secreto em provocar ligeiros arrepios a quem saiba a que soava a voz desta fadista, todos os recantos desta casa lisboeta têm uma história, a começar pela fachada, que era cor de rosa, como quase todas as casas desta emblemática rua da capital. "Muita gente pensava que parte da rua lhe pertencia. Então Amália, para desmistificar isso, pintou a parte dela de amarelo" explica Mariana Gonçalves , investigadora da Casa Museu Amália , evocando o episódio como uma das narrativas mais curiosas acerca desta morada. A fadista, que antes vivia na rua de São Bernardo, adquiriu-a em 1954, e instalou-se em 1955, depois de fazer obras. Aqui viveu 44 anos, subindo a escadaria que dá para o primeiro andar até ao fim dos seus dias. Hoje, a casa, que é Casa Museu, tal como o espólio , pertencem à Fundação Amália Rodrigues . E é lá que estão as relíquias que mostravam o seu lado mais glamoroso e um sentido de estilo apurado.

A maior parte dos vestidos de Amália eram feitos pela Ilda Aleixo , sua costureira de eleição. "Ela fazia os vestidos consoante o que a Amália queria. Era a Amália que visionava aquilo de que gostava. A maior parte dos vestidos de palco são da Ilda." Hoje com 99 anos, a senhora Ilda, como é carinhosamente tratada na Residência Sénior de Sant’Ana , em Oliveira do Hospital, recorda com graça o momento em que conheceu Amália, e lembra-a como uma mulher inteligente e encantadora. "Trabalhava num atelier… até que um dia a Amália foi lá fazer um vestido. A Amália era um ano mais velha do que eu, mas naquela data estávamos as duas com a mesma idade. Foi aí que nos conhecemos." Os moldes, que vinham quase todos de Paris, eram a base dos vestidos, mas o modelo era eleito pela Amália. "Era uma coisa complicada, porque a Amália era mais baixa do que eu, portanto os sapatos tinham que ser altos. Era preciso haver a consciência de que se ela usava aqueles sapatos, tinha uma saia muito grande, e o corpo muito pequeno, ficava desequilibrado. Fiz-lhe um molde só para ela, para que lhe ficasse perfeito" recorda, com saudade e orgulho evidentes no olhar.

Não sendo uma mulher extremamente vaidosa, Amália tinha as suas vaidades e um gosto muito particular na moda e na beleza . Tinha um perfume preferido, o Joy, de Jean Patou , e era esse que usava até à exaustão. Era uma mulher elegante, de gostos requintados, dotada de uma silhueta atraente, e embora não fosse muito alta, sabia tirar partido dela. Alguns dos seus vestidos de palco eram, na verdade combinações , assinadas por maisons francesas como a Yves Saint Laurent . "Muitas pessoas têm a ideia de que a Amália era alta, mas isso era graças aos sapatos com plataforma que os vestidos compridos tapavam. Tinha 1,58, mas tinha estes truques. Mandava fazer os vestidos com a cintura descaída, para alongar a silhueta" explica Mariana, que conhece bem a relação de Amália com a moda.

Uma das peças preferidas da fadista era o vestido "dos malmequeres, tem muitas cores" explica Mariana, apontando as referências religiosas no quarto de Amália, que é um dos pontos visuais mais surpreendentes desta divisão e que impõe até um certo respeito. Além de um pequeno altar, há quadros, santos e cruzes em quase todos os recantos, pendurados na parede ou junto de molduras. " Era muito religiosa . Muito devota de Nossa Senhora do Carmo. Há um oratório no quarto, e um toucador onde se maquilhava, e onde estão os seus cremes e os seus perfumes de eleição. "Amália não ia à missa, porque despertava a atenção de toda a gente, ia deixar flores quando não estava ninguém, e rezava muito em casa. Para Amália, tudo era vontade de Deus."

Joias valiosas, perdidas e "bugigangas"

As joias assumiram um papel preponderante na vida de Amália: adorava-as, quer fossem bugigangas ou verdadeiras. Tinha gavetas e gavetas cheias de pulseiras, brincos, alfinetes de dama, colares compridos. As joias mais valiosas, essas, estão no banco. "As joias [de Amália] são todas muito brilhantes, e dão sempre muito bem com os vestidos. No dia a dia, Amália usava joias "aciganadas" como ela gostava de lhes chamar. A cor e os brilhos eram indispensáveis. E também adorava a cultura espanhola, inspirava-se muito nela para os seus vestidos."

As mais memoráveis foram recriadas pela ourivesaria Ouronor, da Póvoa de Lanhoso, com um desafio que começou em 2008 e se tornou uma paixão em 2010, nas palavras de Aida Maria, responsável da marca. Entre as mais icónicas estão os chamados brincos da deusa, oferecidos pelo marido César Seabra, antes de se casarem, no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro ou o alfinete de estrela, que perdeu em Paris, e só descansou quando a equipa o encontrou. Há muitas histórias ligadas às joias de Amália, e Aida vai mais longe, dizendo que foi Amália que mudou a forma como as mulheres, na época, usavam as joias. "Ela usava as joias de uma maneira que, até àquele momento, não era comum (…) para além disso, naquela altura, as joias estavam muito confinadas ao tradicional português, e ela – à medida que o seu gosto se foi aperfeiçoando – foi adquirindo joias quer no mercado nacional quer no internacional" revela."Até ali, as pessoas usavam joias para dizer que tinham poder, mas não se preocupavam muito com a beleza. Amália veio alterar esse conceito. A joia passou a ser um complemento muito grande da personalidade da mulher. Através das suas joias, Amália transmitia a mulher contemporânea que era, e que era uma mulher do mundo."