'I Love Seeing You', um olhar sobre quem é Marie Tomanova

O que é a identidade? O que é o género? Quem somos nós? São algumas das questões que a artista Marie Tomanova questiona através de 30 fotografias, que vão desde 2016 a 2024. A exposição 'I Love Seeing You' estará na Galeria Her Clique, em Lisboa, até ao final de junho.