Horóscopo semanal. Emoções vertiginosas sob a Lua Cheia em Balança

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Parabéns, Carneiro! Esta continua a ser uma fase de arranque de sonhos e os que celebram aniversário terão esta ênfase criativa forte ao longo de todo o ano. Vê-se uma vontade de implementar novos valores e filosofias, seja nos relacionamentos, na dieta que fazem ou na carreira que seguem. Os arianos que ainda estão na fase de mudança deparam-se com um certo vazio e devem lembrar-se que tudo está num estado de mudança constante. No dia 1, os astros mostram um contorno mais sério, em que questões profissionais ou familiares se mostrarão exigentes. A Lua Cheia em Balança, a 2, trará as relações à lupa e o que tem estado a fermentar internamente será expresso. Em algumas situações de forma criativa e bem-disposta, noutras com algum confronto emocional.

Touro

20 de abril a 21 de maio

Com a entrada de Vénus no seu signo, os prazeres dos sentidos ficam no centro da sua experiência, assim como se fortalece a relação com a natureza. Trata-se de um período de nutrição daquilo que é importante na sua vida. No dia 30, um maior sentimento de nostalgia tem tudo para estar presente. Nos afetos, poderão revelar-se alguns lados demasiado apegados a um sentimento de segurança e que bloqueiam a comunicação com o objeto de amor. A partir do dia 1 e até ao dia 5, com mais impacto a 4, algum conflito tem tudo para surgir com alguns taurinos devido a visões obstinadas. Será importante o cuidado com a negatividade que informa a perceção da realidade e aceder a um espírito de perdão. O mesmo aspeto tem tudo para se revelar como impedimentos financeiros.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

O sentimento de experimentação marcará os dias que se seguem. Após a libertação de situações do passado, os geminianos têm agora mais energia para expandir horizontes. Nas relações afetivas, alguns têm tudo para se deparar com mensagens pouco claras ou atitudes passivo-agressivas. Um dos lados da relação poderá pedir espaço para reflexão. O dia 31 terá alguma qualidade de confronto ou tira-teimas. A Lua Cheia em Balança, a 2, trará uma energia relacional forte, em que conversas de longas horas têm tudo para ter lugar. Profissionalmente, os geminianos estão num período em que têm de se inteirar de toda a informação disponível referente ao trabalho que estão a realizar, criando dessa forma alguma crise. Os astros apontam para sucesso em tudo o que tiverem em mãos.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Os próximos dias serão marcados por uma energia desafiante, sendo uma boa fase para questionar a validade dos seus esforços. Os Caranguejos têm tudo para sentir que outros estão a interferir com o seu progresso, sendo importante cultivar a perseverança. Mentalmente, há energia disponível para pôr em prática planos e para comunicar com eficácia. Também fisicamente pode contar com vitalidade. Os dias com mais luz acabam por lhe dar maior vontade de sair de casa. A sexualidade sai também beneficiada com os aspetos em causa. Este é o período ideal para o cultivo de um lado mais feminino, nomeadamente a empatia e a intuição. A Lua Cheia, a 2, no signo de Balança, tem tudo para trazer conversas importantes na área familiar ou das emoções. O dia 5 será permeado por um espírito de união.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

A energia destes dias apresenta-se como equilibrada e a ideal para passar tempo de lazer. Para alguns leões trata-se de um período de avaliação e análise de situações que tiveram um fecho recente, devendo estar debaixo de lupa não só o que funcionou como o que não correu bem, para futuros melhoramentos. A Lua Cheia, a 2, irá trazer todo o tipo de interações com os outros e alguma energia criativa. Na vida afetiva, os astros mostram tensão, que pode estar ligada a ciúmes ou possessividade, ou até mesmo a questões de natureza material e financeira. O dia 4 terá uma energia mais forte e emocional, podendo mesmo trazer confrontos. O desenho astrológico pode implicar uma metamorfose nas relações em que o Leão terá de ter a capacidade de largar o que não quer ficar.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

O tempo astrológico é o indicado para o trabalho em equipa, que acontecerá de forma eficaz e criativa, provando que a união faz a força. De forma a equilibrar a energia do trabalho, o contacto com a natureza trará bastantes benefícios. As relações terão tendência a ser harmoniosas e progressivamente mais ricas, seja no conteúdo das conversas, seja em todo o tipo de parcerias que se podem alcançar. No dia 31, porém, alguma situação errática tem tudo para ter lugar, sendo importante ter mais atenção a gestos distraídos ou conversas que tomam um rumo inesperado. Se for possível, será importante evitar situações de perda de controlo. No geral, está presente uma energia de generosidade e da possibilidade de partilha forte nos afetos.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

As parcerias estão beneficiadas, sendo uma fase de partilha de conhecimentos e de encontro de equilíbrio entre diferentes talentos que cada elemento da equipa tem para oferecer. A Lua Cheia, a 2, no seu signo irá ser promotora de grande criatividade no contexto destas sinergias. As emoções relativas à família estarão agitadas, havendo situações que precisam de ser esclarecidas ou limites a ser impostos. Nos afetos, o equilíbrio entre as necessidades mútuas continua a ser imprescindível. Os astros mostram também que esta é uma fase em que os Balança irão deparar-se com pequenas batalhas, sejam situações de conflito, sejam situações de saúde. Este será um tempo desafiante, ideal para encontrar um espaço interior de paz, mesmo no meio do rebuliço externo.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

O poder comunicativo e intuitivo dos escorpiões está ao rubro. Imaginar o que querem ver concretizado nas suas vidas será um instrumento poderoso. A descoberta de um poder interior vai permitir enfrentar as mudanças que têm lugar na vida dos escorpiões e que trazem alguma insegurança material. As relações afetivas não estão fáceis para muitos nativos deste signo, sentindo choque e oposição daqueles de quem mais gostam. A Lua Cheia, a 2, em Balança, trará questões relacionais à superfície que precisam de ser trabalhadas. Também se pode dar o caso de atrações fulminantes com pessoas que não estão disponíveis. O dia 4 será mais forte neste tipo de confrontos. O dia 5 será dado a um sentimento de plenitude e clareza, mostrando alguma energia de resolução.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Os astros prometem uma energia de sucesso em questões materiais e profissionais, sendo importante perceber o que está a correr bem para poder replicar-se no futuro. Os astros trazem esperança na confirmação dos talentos inatos dos sagitarianos. No dia 31, porém, apresenta-se uma energia de algum conflito que pode atingir este signo de forma crítica e inesperada. Como se trata de uma influência de competição, a mesma energia tem tudo para se expressar num contexto desportivo. Questões familiares que têm estado presentes na vida dos sagitarianos começam agora a fluir e a sair de um lugar de impasse. A Lua Cheia, a 2, no signo de Balança, trará ênfase a todo o tipo de relacionamentos, aumentando a possibilidade de convívio neste ciclo lunar.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Os astros apontam para momentos dedicados ao bem-estar e aos diversos prazeres da vida. Os dias são apropriados a uma atmosfera de convívio e de familiaridade. As relações afetivas estão favorecidas a todos os níveis. A Lua Cheia em Balança, a 2, trará um ciclo de alguns exageros emocionais, onde será importante traduzir por palavras o que não é claro. No campo profissional, os desafios são bastantes, havendo uma energia de responsabilidade intensa que acaba por sobrecarregar o capricorniano. Um alinhamento com a autenticidade será importante de forma a poder ativar os seus melhores talentos. Será importante cultivar a confiança e não deixar que os medos interfiram com as possibilidades de sucesso.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Os aquarianos serão invadidos por uma necessidade de remodelação dos ambientes onde se movem. A área afetiva tem tudo para ser aquela que oferece resistência ao bem-estar. Aspetos tensos de Vénus apontam para um clima de tensão, onde a falta de estabilidade e os sentimentos de insegurança têm tudo para estar na origem de discussões. Essa energia contará também com a influência da Lua Cheia em Balança, a 2, que irá promover o culminar de temas que têm estado a acontecer nas camadas emocionais. Os aquarianos devem ter atenção às construções mentais que fazem, criando um pesadelo interno. Profissionalmente, os astros apontam para uma eventual crise de ajustamento a circunstâncias. No entanto, por estar num novo processo, essas adaptações são necessárias.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Há uma nova direção que se desenha no horizonte, seja na profissão, seja nas relações, e um mergulho no desconhecido torna-se importante. A clareza mental e emocional tem tudo para ser um desafio, mas, conseguindo trazer esclarecimento, está com um poder de concretização incrível. No dia 31, há uma energia muito intensa para alguns Peixes, que traz a possibilidade de conflito acrescida. Será importante conseguir identificar os possíveis gatilhos de algo que emocionalmente tem tudo para ser doloroso. As práticas espirituais ou dedicadas ao bem-estar estão pronunciadas e, no amor, o romantismo continua sublinhado. O dia 5 tem tudo para ser significativo em sentimentos de conexão, seja com o outro, com a natureza, com a religião ou até mesmo com a arte.