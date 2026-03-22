Decisões a tomar, padrões a quebrar e emoções à flor da pele: o que reserva a primavera astrológica a cada signo

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Parabéns, Carneiro! Quem faz anos por estes dias, terá um ano de luta por maior maturidade e poder criativo. Este é o tempo perfeito para delinear objetivos e perceber como lá chegar. Por vezes, há que seguir o exemplo de outros, visto que esta é uma energia que aponta para o novo e como tal algo em que se precisa ganhar experiência. De 25 a 28, alguns arianos darão por si a olharem-se ao espelho e a sentirem-se em baixo de forma. A 26, algum conflito tem tudo para agitar as águas emocionais; será importante não exagerar nas reações. Deverão ter em atenção alguns padrões emocionais antigos que acabam por sabotar o momento presente. A partir de 27, haverá uma maior vontade de brindar com boas energias.

Touro

20 de abril a 21 de maio

Em muitos aspetos está a viver a última fase de um grande ciclo em que o seu sentido de autoridade no mundo se transformou. Provavelmente, ainda não alcançou tudo o que gostaria, e não sendo ainda o tempo de agir, precisa de planear um novo ciclo, mais adiante. Será importante começar já a pensar nesses novos passos, conectando com o instinto sobre quando começar a agir, visto que dispõe de clareza mental sobre o que quer. Continua a estar presente uma abundante energia criativa e será possível sair da rotina e aproveitar os dias de Sol. A 27, atenção ao espírito menos paciente, a sua necessidade de ter tudo à sua maneira irá impactar o bem-estar dos outros.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

O momento apresenta-se como um palco de novas aprendizagens. Alguns temas que têm estado em bloqueio, finalmente começam a fluir. De 23 a 25, a resposta a alguma candidatura que tenha feito ou a algo que tenha pedido ao nível da sua carreira tem tudo para ser positiva. Esta é também altura de planear, e de manter alguma descrição sobre o que ainda nem no papel está. Na vida afetiva, circunstâncias originais têm tudo para proporcionar momentos diferentes em casal, para quem não está emparelhado/a, alguém diferente pode atrair o olhar e o coração. Ao nível psicológico este é um período em que os geminianos contactam mais com as forças do inconsciente, estando mais virados para o interior do que é habitual.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

O destino alinha-se com os seus objetivos e por isso mesmo a fé em algo maior fortalece-se. Não tem medo daquilo que quer alcançar e por isso abraça os desafios com coragem, sendo o dia 26 mais forte nesta qualidade. Dito isto, este é um tempo desafiante em que um novo ciclo acontecerá com tentativa e erro. A 25, essa crise de mudança sentir-se-á com maior carga. As finanças têm tudo para colocar obstáculos a esta nova realidade, trazendo uma sensação de mãos atadas e mostrando a necessidade de fazer pequenos esforços, no lugar de grandes iniciativas. Às vezes não é o tamanho da ação que conta, mas a determinação que colocamos na mesma. Entre 25 e 27, os caranguejos irão sentir avanços.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Os leões atravessam um período de materialização e estabilização de todo o caminho que têm percorrido. Alguns terão um dia 23 e 29 mais difícil, devendo cuidar de si de forma a promoverem o acolhimento emocional. De 25 a 28, terão nas mãos a possibilidade de levar alento a alguém, seja através de um gesto ou de palavras. A partir de 27, haverá a possibilidade de aproveitar uma energia muito positiva, que poderá envolver passar tempo com crianças ou capturar um pouco desse espírito jovial e brincalhão. No amor, está presente um espírito original que acende a vontade de proporcionar momentos especiais a dois. Quem não está num relacionamento, terá esses momentos especiais no dia-a-dia ou através de alguém novo na sua vida.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Adivinham-se conversas importantes em que a compaixão assumirá grande importância. Por outro lado, poderá estar na ordem do dia uma mudança de visual e uma vontade de ter uma aparência com mais rasgo. As relações afetivas têm tudo para passar por uma fase de alguma inibição, sendo importante perceber o que impede a espontaneidade. Algumas situações podem trazer confronto, percebendo onde existe resistência à possibilidade de estes nativos se expressarem na sua natureza autêntica. Estas interações têm tudo para trazer novas direções, sendo que os astros convidam ao abandono do estilo de vida do passado e ao abraçar de um novo paradigma. Não é altura de ouvir os medos, mas de mergulhar num novo e refrescante desconhecido.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

De 23 a 25, os Balança irão caminhar com leveza de interação em interação, sendo o período ideal para reuniões ou comunicações de todo o tipo. A realidade tem tudo para se mostrar pesada para os Balança, devido a uma realidade desencorajadora. As rotinas de saúde e de autocuidado irão trazer a valentia necessária para enfrentar o mundo com a atitude necessária, assim como a conexão com a intuição e com um sentido de autenticidade. As relações afetivas têm tudo para encontrar algumas pedras no caminho: palavras que caem mal, pequenos desentendimentos tenderão a deixar os Balança mais tristes. No entanto, onde uma relação magoa, outra cura! Os amigos serão aquele ombro importante. A influência em causa será mais forte de 25 a 27.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

As mudanças em curso têm tudo para trazer dúvidas sobre o estar à altura daquilo que é pedido. Uma profunda metamorfose daquilo que os escorpiões consideram ser os seus bloqueios precisa de ocorrer, para que a autoestima se eleve e o mundo receba essa energia. Por estes dias, as faculdades mentais dos escorpiões estão no auge, tendo a capacidade de influenciar e de se dedicarem com energia a tudo aquilo com que se comprometem. Conflitos que podem ser resolvidos, têm finalmente a porta aberta. A 26, estará ativada uma força fora do comum em que possivelmente terão uma vitória importante. A vida afetiva irá ser abençoada pelos astros em curso! Alguém pode entrar na vida dos escorpiões e iniciar uma dança de sedução.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Convencer os outros da validade das suas ideias e projetos parece ser uma das missões que tem em mãos. A capacidade de clareza adivinha-se importante, assim como a de detetar o que fica a faltar no caminho. De 23 a 25, estas interações com os outros serão importantes, havendo muita necessidade de objetividade e de capacidade de expressão. De 25 a 28, serão dias de recuperar de alguma maleita, talvez ainda que precisa de cuidar de si de forma a perceber o que o seu corpo realmente precisa. Será o dia ideal para uma massagem. Os sagitarianos irão querer criar as condições ideais para experiências a dois que saiam da rotina, ou que tenham algum carácter aventureiro.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

O cenário tem de mudar! Os capricornianos não querem fazer concessões em alguns aspetos das suas vidas que veem como ultrapassados. O dia 25 terá uma qualidade emocional de tensão relativamente a situações que já não podem acontecer. O dia 26 terá igualmente um tom emocional, nomeadamente no campo familiar. Por haver tantas emoções, será importante saber dar um passo atrás e ficar-se mais recolhido e deixar as coisas estarem como estão. Em termos financeiros, as exigências virão de todos os lados e a necessidade de ajustamentos é premente. Ao nível da saúde, é possível que este nativo se depare com algumas limitações físicas, sendo mesmo necessário ativar o modo autocuidado.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Há um novo poder nos céus para os aquarianos aproveitarem. Trata-se de novas escolhas, que promovem um sentido de renovada identidade, particularmente a 23 em que saltarão da cama com energia para dar e vender. Em algum aspeto da realidade este signo irá sentir frustração por não estar a atingir os seus objetivos. Talvez, nessa área em questão, o tempo ainda não seja o indicado para agir e por isso prevalece a paciência. A 28, é possível para alguns aquarianos que haja algum confronto emocional inesperado. A questão poderá ser interna em que o medo de falhar ou uma preocupação do que pode não correr bem irrompem. Felizmente, será momentâneo. De qualquer forma, é importante cultivar técnicas de relaxamento.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Dar a palavra e assumir compromissos continua a estar na ordem do dia. Há uma força intuitiva e criativa a alimentar os dias piscianos e provavelmente encontrarão soluções para as questões mais periclitantes, sendo o dia 26 exemplo disso. Alguns nativos deste signo, irão querer finalizar uma situação importante e verem-se num beco sem saída. Poderá haver um desespero na situação em questão, e ser preciso ter muita paciência, enquanto se avança para outras ideias, deixando a questão desbloquear por si. Nestes períodos é importante cultivar a fé em algo maior e concentrar esforços no cultivo de paz interior. Os astros mostram que através do poder interior é possível alcançar o que se quer. No amor, os astros estão profundamente alinhados.