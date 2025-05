Horóscopo 12 de maio: estes signos terão confrontos e conversas difíceis

Depois de uma lua nova em Touro, que iniciou um ciclo de grande mudança, a lua cheia em Escorpião fará lidar com o que ficou no ar, apanhar os estilhaços e resolver crises. Será uma lunação psicologicamente intensa, à boa moda do signo de Escorpião, em que as emoções não serão vividas superficialmente. Não será possível fugir-lhes- terá de as confrontar.

O regente desta lua, Plutão, está no signo de Aquário, retrógrado desde o dia 4 de maio, com Mercúrio em Touro a desenhar uma quadratura. Plutão em Aquário traz objetividade e clareza, mas também frieza e trauma que podem levar a uma dissociação. Nesta quadratura, de Mercúrio em Touro, podem ser acordadas memórias de rejeição, assim como a necessidade de lidar com uma crise financeira, visto estarmos no eixo Touro-Escorpião.

Será importante não ficar obcecado. Em discussões, não valerá a pena forçar as ideias no outro. Por outro lado, será um bom ciclo para a introspeção, por haver forças interiores que se tornam mais claras, por estarem mais fortes.

Ao mesmo a tempo, a lua perfaz um yod, ou dedo de deus, com Júpiter em Gémeos e Quíron em Carneiro. Este sextil em fogo e ar contrasta com a água profunda de Escorpião. Ideias rápidas e instintivas têm tudo para criar uma crise emocional, ao mesmo tempo que representam uma capacidade de cura através do largar do controlo, que tanto apraz aos escorpiões. O dedo de deus significa que, independentemente da crise que se der lugar, ela é importante e destinada.

Nesta lua cheia, algo escapará ao controlo, seja informação que vem à superfície e se espalha como rastilho, com consequências inesperadas, ou conversas que não são desejadas, que acontecem e que devem ser encaradas. Por outro lado, quem usa regularmente a imaginação ou a escrita pode ter muito a ganhar com estes trânsitos, principalmente se a escrita por de ficção científica ou policiais.

Todos os que têm elementos nas proximidades dos 3º e 22º de Escorpião, Touro, Aquário e Leão, sentirão mais os efeitos emocionais das conversas difíceis. Gémeos e Carneiro terão mais as influências da crise de informação que de repente se torna incontrolável.