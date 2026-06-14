Horóscopo. Dinheiro e amor estão em destaque para a maioria dos signos.

Carneiro

20 de março a 20 de abril

É tempo de desenhar estratégias graças à lua nova em Gémeos, a 15. A criatividade será imperativa em dias em que o corpo pede descanso. Continua a estar presente uma vontade de que as coisas andem para a frente, mas tudo parece demasiado lento. Muitos Carneiros estão empenhados em melhorar as suas capacidades de comunicação, uma tarefa exigente à medida que Mercúrio se prepara para ficar retrógrado. As relações mais próximas podem passar por todo o tipo de confusões emocionais. O dia 17 será ideal para atividades focadas na nutrição e na beleza. O dia 18 será mais indicado para viver emoções positivas a dois.

Touro

20 de abril a 21 de maio

A lua nova em Gémeos, a 15, vai dar aos Touros um propósito renovador, proporcionando novas formas de preencher os dias e a mente. Será uma semana de desafios nas relações, sendo que, em alguns casos, este signo tem problemas com a possessividade. Em contrapartida, a vida íntima tem tudo para ganhar com a carga dramática que pode surgir por estes dias. O dia 16 será ideal para ter conversas íntimas e vulneráveis. A partir de 19 as energias astrológicas vão trazer maior estabilidade, particularmente a 21. Alguns taurinos podem atravessar uma fase de alguma confusão mental e podem ganhar em tomar suplementos que ajudem à concentração ou que tragam equilíbrio a nutrientes que possam estar em falta.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Parabéns, Geminiano! Aqueles que celebram o nascimento por estes dias, fazem-no ao lado de relações que crescem num espírito de inovação e expansão. Os dias que correm são marcados por alguma insegurança face à conjetura do mundo, que inevitavelmente afeta as estruturas individuais, sendo este signo particularmente afetado. A lua nova, a 15, neste signo, trará mestria e criatividade, prometendo conquistas significantes. Por outro lado, algumas questões pendentes estão a dificultar a finalização de ciclos, criando burocracia extra e stress. De 17 a 19, os dias serão marcados por uma doçura subtil, talvez devido à presença da família ou de pessoas próximas.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Os caranguejos atravessam um período de foco nas suas capacidades. A sensibilidade tem tudo para ser uma constante, dando azo a conversas profundas e nem sempre pacíficas. Com a aproximação de Mercúrio retrógrado, questões do passado podem surgir. Quem está ligado à moda, encontra inspiração e veículo para a sua expressão. As questões financeiras passam por uma fase em que se fecham ciclos e se colhem frutos do passado. Para alguns nativos deste signo isso pode significar acordos ou pagamentos de dívidas; para outros, uma entrada de dinheiro importante. O contacto com crianças ou com o lado criança de cada um tem tudo para ser forte.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

As relações deste signo vão receber a influência de Vénus em Leão, trazendo calor humano e boa disposição às interações. O lazer estará em destaque e o carisma em alta. Esta energia venusiana será ainda mais forte a 18. Por outro lado, Marte continua a proporcionar um ambiente de competitividade e, em alguns casos, de conflito – há uma grande vontade deste signo se expressar de uma forma mais agressiva. O objetivo é a superação de si mesmo e o fator motivação torna-se importante. Nalgumas situações, a arena será a esfera afetiva: a falta de sintonia poderá criar ressentimento, sendo esta energia mais intensa de 16 a 20. O campo profissional será agraciado por energias positivas.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Esta semana, o destaque vai para a criatividade e a inteligência deste signo. Haverá boa disposição e confiança. Marte em Touro continua a trazer estabilidade na vida material, mas tem tudo para promover preguiça. Alguns virginianos enfrentam fantasmas do passado relativamente a sentimentos de inibição, vergonha e culpa. Este é o período ideal para a cura e a transcendência. Os dias 16 e 17 serão marcados por um ambiente de doçura e paz. Os dias 20 e 21 trarão ao de cima situações antigas.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

A lua nova em Gémeos, a 15, trará equilíbrio a este signo. As reservas de energia estão em alta e os objetivos mais alcançáveis. Esta lunação convida a analisar as conquistas dos últimos meses e o que falta cumprir. No campo emocional e relacional, a sensibilidade continua elevada e continuará assim por causa de Mercúrio retrógrado que se aproxima. Este período é o indicado para todo o tipo de terapias que permitem trazer ao de cima as vulnerabilidades presentes nas relações, as feridas antigas que se querem curar. Os dias 16 e 17 terão esta qualidade emocional ainda mais pronunciada. Vénus em Leão trará energias positivas e o gozar da vida como se deve.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

A lua nova a 15, em Gémeos, trará um ciclo em que a mente tem tanto para processar que tropeça nas emoções, descurando o equilíbrio entre o lado instintivo e o racional. A humildade que é precisa para aceitar a ajuda dos outros será determinante para trazer a coerência necessária. Mercúrio, quase a ficar retrógrado vai reavivar questões do passado. Nos afetos, a atração física continua forte. De 16 a 20, sentimentos de alguma competitividade, possessividade e ciúme são mais prováveis. No entanto, se houver gestão emocional, a manifestação dos astros pode até ser bastante apaixonante. A 17, as emoções estarão particularmente em alta.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Os astros apontam para um espírito de convívio, sendo por isso a fase ideal para festas e férias. O dia 18 terá esta energia mais pronunciada, dando azo a maior romantismo nas relações amorosas. Por outro lado, apesar de haver uma energia favorável ao sucesso na vida material, os sagitarianos enfrentam incertezas e, por isso, alguma ansiedade perante o futuro. A lunação iniciada em Gémeos, a 15, irá promover a objetividade e promover ajustes na forma como se planeia o futuro a curto-médio prazo. As questões familiares ocuparão grande parte do palco das vidas sagitarianas, desafiando a expressão das emoções e a capacidade de lidar com vulnerabilidade.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

As conversas intensas vão estar na agenda das próximas semanas, a começar nestes dias. Temas relativos à família ou a questões relacionais que ficaram por resolver trarão objetividade aos capricornianos sobre a forma como se sentem e como são interpretados. A lua nova em Gémeos, a 15, iniciará um ciclo em que a importância das regras estará em destaque, trazendo algum stress e necessidade de atenção. Os dias 16 e 17 terão esta energia amplificada. Do ponto de vista material, há estabilidade. Ao nível físico, haverá mais preguiça do que de trabalho, principalmente de 19 a 21.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Aproximam-se dias de muitos estímulos devido à influência da lua nova em gémeos, a 15. A mente estará fluída e as ideias saltam facilmente para o papel e para o teclado. As relações familiares representarão alguns obstáculos que serão ultrapassados através de conversações nem sempre fluídas para a mente racional aquariana. A 16, esta influência será mais forte. De 16 a 20, com destaque para o dia 18, as relações afetivas serão desafiadas por formas de estar distintas – haverá competição e conflito. É possível que haja um interesse externo à relação que faça questionar os pressupostos da mesma. As amizades continuam a ser um ponto forte.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Esta semana, os astros proporcionam grande aceleração e os piscianos sentem-se como um polvo, cheios de braços para as múltiplas tarefas. A exigência destes tempos trará ansiedade e também menos capacidade para lidar com os afetos e a família. Os dias 16 e 17 terão qualidades emocionais acentuadas, mas que podem ser expressas através da criação de momentos especiais. De 18 a 20, esperam-se conversas esclarecedoras, o passado virá ao de cima. A lua nova em Gémeos, a 15, exigirá que os nativos deste signo transcendam as suas limitações. Por outro lado, aquilo que ficou por fazer e resolver no passado começa a surgir na mente dos piscianos, acordando-os para novas possibilidades.