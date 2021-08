FIA 2021. O melhor do artesanato em Lisboa

Cerâmica, madeira, cortiça e metal são apenas alguns dos materiais que pode ver a serem trabalhados na Feira Internacional do Artesanato deste ano na FIL, em Lisboa.

Organizada pela Fundação AIP, através da Lisboa - Feiras Congressos e Eventos, com o apoio do IEFP, acontece entre 4 a 12 de setembro e terá bilhetes a metade do preço relativamente a 2019, anunciou a organização em comunicado.

Embora adaptada às condições atuais, a 33ª edição da FIA tem como foco a divulgação e promoção do artesanato nacional (e internacional) bem como da gastronomia portuguesa, portas de entrada para a promoção turística das regiões.

Banca de artesanto nacional na FIA. Foto: @fialisboafil

Há a expectativa que esta seja a "primeira grande feira organizada pela Fundação AIP que dê o pontapé de saída para as outras feiras realizadas na FIL. É o nosso intuito, trabalhamos para desenvolver todos os setores da economia do país e estamos convictos que esta é uma aposta ganha", afirmou Carla Borges, gestora da FIA, em entrevista à Renascença.

Para continuar a providenciar uma "viagem por culturas de outros países" de forma segura, foi elaborado um plano com base nas recomendações da Direção Geral da Saúde, relativamente à covid-19. A área de exposição será alargada para garantir uma melhor circulação de pessoas e para garantir a distância de segurança.

O Pavilhão 2 estará repleto de tesouros nacionais, com bancas de artesanato ocupadas por várias autarquias que apoiam a atividade e associações de artesãos, revelou Carla Borges à Renascença. Já o Pavilhão 3 é dedicado ao artesanato do mundo, representado pela Europa, África, América e Ásia.

Banca de artesanato internacional na FIA. Foto: @fialisboafil

A área da gastronomia, com os seus enchidos e produtos regionais, acontece no exterior e terá um horário alargado – as bancas de comida abrem às 12h30 embora o horário da Feira seja das 15h às 22h30.

Banca de gastronomia nacional na FIA. Foto: @fialisboafil

Além disso, a capacidade será limitada ao número permitido por metros quadrados e só será autorizada a entrada mediante apresentação do Certificado Digital COVID da UE ou de um teste negativo válido.

Onde? FIL – Feira Internacional de Lisboa. Quando? 4 a 12 de setembro. Horário: 15h – 22h30. Bilhetes: Custam €5 para dias úteis e €7 aos fins de semana. Estão disponíveis em www.ticket.fil.pt.