E se as lágrimas das mulheres fossem a solução para a agressividade masculina?

Se este texto tivesse banda sonora, começaria com acordes de guitarra e a voz de Alanis Morissette a sussurrar: And isn’t it ironic, don’t you think? Como chuva no dia do casamento. Uma boleia grátis quando já pagámos. Ou - mais inesperado ainda - lágrimas como antídoto para aquilo que as provoca. Porque sim, a nossa bingo card de 2026 não para de surpreender - e aquilo que nasce como consequência pode também ser solução. Uma investigação divulgada pela Scientific American provou que homens podem tornar-se até 44% menos agressivos depois de cheirarem lágrimas de mulheres. E, de repente, o gesto mais íntimo ganha uma nova dimensão. As lágrimas femininas deixam de ser apenas expressão e tornam-se linguagem.

Um código químico silencioso, quase como um perfume invisível, capaz de reprogramar comportamentos. Inaladas, mesmo sem cheiro percetível, suavizam impulsos, desarmam reações, reduzem a tensão. Em laboratório, o efeito foi inequívoco: menos confronto, menos vingança, mais contenção. No cérebro, as zonas associadas à agressividade abrandam. Como se o corpo reconhecesse um sinal antigo de vulnerabilidade e escolhesse recuar em vez de atacar. A ciência aponta para algo quase primitivo e ao mesmo tempo sofisticado: lágrimas como mecanismo evolutivo de desescalada. Na prática? O feitiço vira-se contra o feiticeiro e aquilo que sempre foi visto como fragilidade transforma-se numa forma subtil de poder. And isn’t it ironic, don’t you think?

Tearquilizer Foto: DR

Foi precisamente essa ironia que a dupla criativa - a portuguesa Carlota Real e a espanhola Natalia Zapata - decidiu explorar até ao limite. E depois um bocadinho mais. Nasce assim o Tearquilizer: um spray calmante fictício feito a partir de lágrimas femininas, pensado como resposta a um conjunto de situações tão comuns quanto desconfortáveis. Não estamos a falar de agressividade explícita, mas daquela que se infiltra nos detalhes - interrupções constantes, dificuldade em aceitar um “não”, necessidade de afirmação, pequenos gestos que persistem porque sempre foram tolerados. Como frisam, o foco nunca foi o produto, mas aquilo que o torna necessário. Ao transformar um dado científico num objeto ficcional, o projeto usa humor, exagero e estética para expor padrões profundamente enraizados. O resultado? Uma peça que oscila entre comentário social e provocação criativa e, a provocar lágrimas, só de felicidade.

Desenvolvido de forma independente - em girl math, menos recursos mas mais liberdade - pelas duas criativas sediadas em Amesterdão, o Tearquilizer posiciona-se num território híbrido: no qual ciência, sátira e cultura contemporânea se cruzam sem pedir licença. E algo tão on point não poderia ter surgido de um momento isolado, mas de uma acumulação. “Não houve um momento específico, mas sim muitos que nos aconteceram a nós e a mulheres próximas de nós”, explica Carlota Real à Máxima. “Comentários e atitudes condescendentes de homens em posições superiores ao longo de toda a nossa carreira.” Ser chamada de “defensiva” por se impor no trabalho. “Ou simplesmente por sermos assertivas, enquanto os homens à nossa volta não recebiam o mesmo feedback.” Ter de 'pisar ovos' à volta de egos frágeis. “E nem vamos falar da situação atual do dating, que não é para os fracos.”

Foto: DR 1 de 2 / Tearquilize, a Eau de Tears Foto: DR 2 de 2 / Tearquilize, a Eau de Tears

E o que nasce daí? Não lágrimas, mas algo igualmente potente: raiva. Uma raiva que não implode, transforma-se. “Claro que não estamos prestes a começar a espalhar lágrimas e a atacar os homens à toa”, diz, com ironia. “Mas talvez isso faça as pessoas falarem e perceberem o quão universais muitas destas experiências são.” A campanha aponta o dedo a formas subtis de agressividade masculina - aquelas que passam despercebidas, mas nos levam às lágrimas. “Elas transmitem uma mensagem paternalista. Revelam uma atitude condescendente e uma clara falta de respeito.”

E as reações? Algum homem a chorar? “É uma campanha bastante ousada, por isso estávamos um pouco preocupadas com reações negativas ou ódio. Mas, até agora, tem recebido muitos elogios e apoio, tanto da comunidade criativa como de fora dela.” Mais do que surpreendentes, talvez as reações revelem outra coisa: reconhecimento. Não só do problema, mas da experiência partilhada que está por trás dele. Estas lágrimas nunca foram solitárias - sempre houve outras mulheres a limpá-las, a validá-las, a fazer delas alguma coisa maior, a transformá-las em piada. Talvez por isso a sátira funcione. Porque não fala só de agressividade, mas de resistência. And isn’t it ironic, don’t you think?