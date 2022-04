Do gato preto ao vidro partido. As maiores superstições de sempre

Por mais irracionais que sejam, as superstições são popularmente passadas entre familiares e amigos, mas também se desenterram dos confins da internet e circulam nas redes sociais em forma de memes. Quer se trate da aversão à sexta-feira 13 ou de o facto de partir um espelho poder ser catastrófico, apara uns as superstições são importantes, nem que seja para criar o tal "efeito placebo" e acreditar que as coisas vão correr bem, mas também são irrelevantes para outros. Eis algumas das mais surpreendentes e comuns superstições.



Bater na madeira está, muito possivelmente, entre as mais comuns. Embora as teorias divirjam, os historiadores atribuem a crença a um jogo infantil britânico do século XIX chamado "Tiggy Touchwood", no qual jogadores reivindicavam imunidade de serem "marcados" ao tocar na madeira. Acredita-se, pois, que tocando três vezes na madeira se reverte o desfecho trágico de qualquer acontecimento que seja mencionado.



Passar debaixo de uma escada é outra das superstições. Normalmente relaciona-se com um simbolismo cristão: a "Santíssima Trindade" do Pai, do Filho e do Espírito Santo representam o número três, o que associou para sempre o número a algo sagrado. "O triângulo, com os seus três lados, passou a ser considerado sagrado também, e uma escada forma naturalmente um triângulo, pelo que, naturalmente, caminhar por baixo dessa escada seria destruir a santidade da Trindade e assim incorrer em castigo" explica o site Arts & Culture, do Google.



A crença de que um espelho partido traz má sorte tem origem no mito grego de Narciso, que se terá apaixonado pelo próprio reflexo, acabando por morrer por não conseguir abandonar as margens do rio onde se refletia a sua beleza. Há quem vá mais longe, e acredite que partir um espelho traz sete anos de azar no amor.



Leia também Afinal, porque não devemos dormir com os pés virados para a porta? passar um gato preto à frente, de noite, pode ser sinal de azar, mas também há quem se foque na sorte e veja tal acontecimento como um bom presságio.



É uma crença europeia e está associada aos romanos: atirar sal para trás dos ombros. "Tal como 'bater na madeira', esta superstição envolve também a ideia de 'afastar o mal' - neste caso, o próprio Diabo. "N'A Última Ceia de Leonardo da Vinci, o traidor de Jesus, Judas, é retratado como tendo derramado sal acidentalmente. Uma vez que Judas está associado a algo mau, o argumento é que, por isso o sal também o era, e atirá-lo por cima do ombro iria cegar o diabo" lê-se no site Arts & Culture.