Designer Thierry Mugler morre aos 73 anos

O conhecido designer dos anos 80 morreu no domingo passado, dia 23, de causas naturais, avançou o seu assessor de imprensa. "Estamos extremamente tristes por vos informar da morte do Sr. Manfred Thierry Mugler." Foi uma morte súbita, numa altura em que o criador estava a trabalhar em diversos projetos.



Até à data, as homenagens das celebridades e outros criadores nas redes sociais foram várias. Ele "mudou a nossa perceção de beleza. O seu legado é algo que trago comigo em tudo o que faço", escreveu Casey Cadwallader, diretor criativo da Mugler, no Instagram. Beyoncé, vestida por Thierry para a digressão de 2003, também escreveu algumas palavras no seu site oficial, acompanhadas por uma fotografia do designer.

Mugler nasceu em 1948, em Estrasburgo, e com apenas vinte anos mudou-se para Paris. Antes de ser designer foi bailarino, talvez por isso os seus desfiles tivesssem sempre um umacenografia inconfundível. Em 1973 criou a própria marca – Café de Paris – e em um ano mais tarde a empresa e marca Thierry Mugler. Irreverente, foi responsável por trazer ousadia para a alta-costura, tendo ficado conhecido como o designer que a revolucionou. Demarcava-se por desenhar silhuetas estruturadas e sofisticadas, com ombros largos, decotes fundos e cinturas pequenas.



Os seus desfiles eram tão rebuscados que "passavam dos limites" não apenas em termos de espetáculo e orçamento, mas também de elenco: as maiores supermodelos da época - final dos anos oitenta - juntavam-se a lendas musicais, drag queens e até, no caso de Jeff Stryker e Traci Lords, que desfilaram para Mugler num evento de caridade sobre a SIDA, em 1992, estrelas pornográficas. "Nunca sonhei em ser designer. Eu queria ser realizador", Mugler disse, ao The New York Times, em 2019. "Mas a moda passou a ser uma boa ferramenta. Era um meio de comunicação". Thierry Mugler reformou-se do mundo da alta costura em 2002.