Como adormecer quando está calor?

Definitivamente o verão chegou. As temperaturas estão cada vez mais quentes, e de acordo com o site especialista em meteorologia AccuWeather, este ano o calor será ainda mais persistente em Portugal do que no verão passado, havendo possibilidade de ondas de calor perigosas por toda a península ibérica. Estas temperaturas altas dificultam o sono, já que para dormir bem e rapidamente a temperatura deve ser amena (para a maior parte das pessoas, claro). Boas notícias? Há, pelo menos, seis coisas que pode fazer para que adormecer com calor não seja um problema.

Opte por uma refeição ligeira, ao jantar

A regra estende-se para todos os dias do ano, não só no verão. Evite alimentos que levem mais tempo para serem digeridos, como hummus (que tem grão) - por exemplo. Em geral, evite jantares ricos em proteínas (carnes, ovos…) e gorduras.

Mantenha a água por perto

A água é indispensável para manter a hidratação corporal. No verão, com as temperaturas altas, a água pode ser a solução de muitos problemas. Portanto, tenha sempre uma garrafa de água por perto e beba um copo de água fresca antes de ir dormir. Este gesto irá ajudar a temperatura do corpo a baixar.

Tome um banho quente

Sim, leu bem, um banho de água ligeiramente quente – a temperatura morna. Apesar das temperaturas altas pedirem algo mais fresco, com o banho é diferente. Para ajudar o corpo a baixar a temperatura a água morna é o ideal, pois ao contrário do que muita gente pensa, em resposta à água fria o corpo produz calor.

Humedeça os lençóis para refrescar

A pensar na evaporação da água, borrifar um pouco de líquido nos lençóis fará com que a humidificação traga frio ao ambiente, tornando-o mais fresco. Assim, o corpo não fica em lençóis quentes, diminuindo a sua temperatura, e levando a que adormeçamos mais depressa.

Use roupas de algodão

Seda, fibras sintéticas, linho... Existem diversos materiais que deixam a cama mais confortável e acolhedora. Contudo, no verão, a regra é ser fiel ao algodão, um tecido fresco que permite que a pele respire mais facilmente.

Faça meditação

Nesta época estival a agitação geral é comum, e ficar a virar-se na cama, de dois em dois minutos, não ajuda em nada. Tente levar a sua mente para outro lugar e não focar-se no calor. Meditar, nem que seja por dez minutos, ajuda a desconectar do stress diário e do calor do ambiente. E relaxar, claro, leva a que adormeça com mais facilidade.