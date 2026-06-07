Horóscopo. Amor, desejo e decisões importantes para estes signos

Carneiro

20 de março a 20 de abril

A energia é de muita comunicação e de diversão. Há imensa vontade de estímulo e de participar em atividades que adicionem ao que já é conhecido. Nestas muitas interações, alguns arianos têm tudo para cometer argoladas, dizendo mais do que deviam ou tocando em pontos fracos alheios. Os dias 9 e 10 contam com influências que predispõem para a melancolia e frustração trazendo conversas mais sérias, principalmente até ao dia 13. Nas relações afetivas, o desejo de romantismo é elevado e será crescente até ao dia 14, no entanto, caso não senjo correspondido levantará ondas. Financeiramente, haverá tendência a não dizer não a nada, podendo trazer estragos à carteira.

Touro

20 de abril a 21 de maio

Os taurinos estão no momento ideal para pensar em dinheiro e em gestão de bens. Este pode ser um período em que a energia material flui, havendo sinais de maior abundância. Os afetos recebem influências positivas dos astros, proporcionando condições para a intimidade e cumplicidade, com possibilidades de uma lua-de-mel espontânea. No dia 12, as energias instintivas estarão muito ativas, apimentando a sexualidade e tudo que forem sentimentos mais viscerais, o que inclui reações mais violentas. Será importante uma maior consciência emocional. No dia 14, estão privilegiados momentos de atividade em conjunto, que trazem uma energia positiva e bem-disposta. No amor, podem surgir ciúmes.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Parabéns! Quem faz anos por estes dias, terá um ano benfazejo no que diz respeito aos afetos, mas mais desafiante no que diz respeito a comunicações que impliquem tratar de burocracias ou questões mais formais. Os trânsitos que influenciam Gémeos trazem à superfície aquilo que tem lugar no passado e que deve ser deixado para trás, deixando espaço para o nascer de uma nova identidade e propósito. Alguns geminianos sentirão esse vento de mudança como uma fonte de ansiedade. O dia 13 terá essa agitação amplificada por influência da lua. Por estes dias, os astros mostram uma energia radiante, com vontade de partilha e de celebração.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Os astros abençoam este signo trazendo influências benéficas no ambiente em geral, nas relações afetivas e do ponto de vista financeiro. Ao mesmo tempo, há alguma volatilidade emocional, sendo ativada de 9 a 11, trazendo desmotivação ou melancolia e originando conversas ou sentimentos mais sérios relativos à parte profissional ou burocracias. Por estes dias, a família ocupará um lugar importante e as atividades ao ar livre estão igualmente propiciadas. Entre os dias 12 e 14, essa qualidade enérgica estará mais enfatizada, as conversas serão estimulantes e as gargalhadas fáceis. Projetos entusiasmantes surgem de forma espontânea e trazem promessas de futuro.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Os leões atravessam um período de maior objetividade relativamente ao que almejam para si mesmos. De 9 a 11, a influência lunar ajuda ao espírito de iniciativa assim como de entusiasmo. A relação com familiares será marcada por energias positivas, sentindo alguns leões que os filhos estão a mudar de fase. Nos dias 11 e 12, algumas amizades serão vistas como intrometidas ou trarão uma energia de conflito. Também as questões financeiras irão atrapalhar o bem-estar leonino. A partir do dia 13, com a entrada de Vénus no signo de Leão, os sentimentos românticos serão mais fortes, mas em alguns casos, poderá haver sentimentos de ciúme ou de algum drama.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Os virginianos experimentam dias de estabilidade, em que tudo o que é familiar é visto como confortável. Essa estabilidade será aprazível e trará alguma preguiça que será problemática se houver muitas coisas a fazer e a tratar. Ao nível mental, alguns nativos sentem-se desafiados a sair da zona de conforto, a ganhar novas aptidões, mas ao mesmo tempo não havendo total clareza sobre o que isso será, havendo a necessidade de dar um salto de fé. Outros podem recuperar interesses do passado. As relações afetivas estão beneficiadas, principalmente a 12. De 9 a 11, alguns virginianos sentirão algum tipo de indisposição. O dia 13 será marcado por um maior sentimento de ansiedade.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

Em muitos sentidos, os Balança estão a receber energias de avanço e que aceleram tudo nas suas vidas. As amizades ocupam um papel importante, havendo mais contactos e mais atividades, trazendo à rotina alegria. Num lado mais sério, estes serão dias em que as burocracias ou conversas formais têm lugar, trazendo algumas complicações. Por outro lado, os afetos serão profundos e a família irá oferecer momentos de grande cumplicidade. De 9 a 11, os aspetos da lua a este signo irão trazer alguma desilusão ou tristeza de qualidade passageira. No dia 12, algum mal-entendido pode ter lugar nas relações mais íntimas. O dia 13 tem uma energia de excitação e alegria.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Há uma energia de sucesso a afetar os escorpiões, sendo um período positivo para as relações e para as finanças, no dia 8 em particular. Financeiramente, há muita circulação de bens, que afetará tanto ganhos como gastos. De 9 a 11, a energia vital estará mais por baixo, havendo tendência a alergias. O dia 12 será dado a encontros impactantes, que tanto se podem traduzir em paixões instantâneas, como em conflitos inesperados. Por outro lado, este será um período dado a conversas carregadas de emoção. No dia 13, haverá conversas enérgicas e elétricas, deixando os escorpiões desenraizados. A 14, as relações amorosas serão afetadas por uma energia de compulsão e ciúme.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

A mente sagitariana estará orientada para a informação, para os detalhes e para a comunicação. De 9 a 11, haverá vontade de ação e uma energia física que precisará de um escape. O exercício físico está assim privilegiado por estes dias. Um café, um jantar com alguém estimulante será o melhor que acontecerá a um sagitariano. O dia 13, terá uma energia de instabilidade presente, havendo irritabilidade no ar. Tudo o que for relacionado com a parte material irá obrigar os nativos deste signo a uma maior paciência, principalmente a partir do dia 14. Também neste dia, com a entrada de Vénus em Leão, adivinha-se o acordar de romantismo nas relações.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Os dias prometem encontros cheios de vulnerabilidade e intimidade, as conversas serão profundas e poderá haver espaço a alguma dificuldade de expressão. De 9 a 11, pequenos conflitos irão trazer aborrecimentos passageiros. O dia 12 será dado a grande atração física ou a grandes prazeres relacionados com os sentidos. Em simultâneo, tudo o que for relacionado com trabalho trará complicações, instigando alguma instabilidade, até porque a mente estará cansada e pouco motivada para questões de pormenor. No que diz respeito às finanças, os astros apontam para estabilidade. Cuidado com erros na comunicação no dia 13, o que se diz pode ter efeitos inesperados.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Os astros não estão a tratar bem os aquarianos ao nível emocional, trazendo alguns bloqueios, nomeadamente ao nível familiar e íntimo. Poderá haver dificuldade em conciliar necessidades nos relacionamentos e encarar o parceiro/a com alguma impaciência. O dia 12, será marcado por conversas acesas, sendo necessário não instigar o desacordo e tentar uma atitude harmoniosa. A entrada de Vénus em Leão, a 14, tanto pode acalmar os ânimos como pode trazer um elemento de possessão e ciúme às questões existentes. Neste dia, conversas importantes poderão redefinir compromissos. As amizades serão um elixir de bem-estar, sendo um porto seguro onde o entusiasmo e o estímulo estarão a vigorar.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

O amor irá sorrir por estes dias. O dia 8 será dado a grande sensibilidade, trazendo momentos de grande beleza. A rotina diária terá alguns percalços, havendo uma certa ansiedade devido à correria dos dias, e a 13 essa energia estará ainda mais intensificada. Alguns piscianos irão estar sensíveis aos prazeres e por isso abusarem dos “comes e bebes”, sendo que o dia 12 terá essa energia ainda mais intensa. Para contrabalançar, será importante o exercício físico. A partir do dia 13, os piscianos serão desafiados por personalidades com um ego vistoso. Será importante reconhecer o valor do que essas pessoas trazem ao contexto, mas também saber criar uma bolha de proteção quando necessário.