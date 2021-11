Ativista e Nobel da Paz, Malala Yousafzai casou

"Hoje assinala-se um dia precioso na minha vida", escreveu Malala no Twitter. "Eu e o Asser demos o nó para sermos parceiros para a vida. Celebrámos uma pequena cerimónia nikkah em casa, em Birmingham, com as nossas famílias. Por favor enviem-nos as vossas orações. Estamos ansiosos para caminhar juntos a jornada que temos pela frente".

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP