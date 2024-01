As campanhas de publicidade mais escandalosas de sempre

Quem não conhece as icónicas campanhas da Calvin Klein Underwear? De Mark Wahlberg com e sem Kate Moss, fotografados por Herb Ritts em 1992 até às mais recentes imagens protagonizadas por Jeremy Allen White, a marca norte-americana é conhecida por despir modelos e celebridades, gerando quase sempre um grande alarido à volta do resultado final.

Mark Wahlberg e Jeremy Allen White nas respetivas campanhas da Calvin Klein Underwear. Foto: Herb Ritts & Mert Alas

Infelizmente, as coisas não correm sempre bem e foi isso mesmo que aconteceu com a campanha realizada com a cantora britânica FKA Twigs. Segundo a Advertising Standards Authority (ASA) – a autoridade das normas publicitárias do Reino Unido, a imagem, que foi publicada inicialmente em abril de 2023, apresentava a cantora como "um objeto sexual estereotipado". A própria artista discordou num post do Instagram, afirmando, "Vejo uma mulher de cor, bonita e forte, cujo corpo incrível já ultrapassou mais dores do que se possa imaginar. À luz da revisão de outras campanhas passadas e atuais desta natureza, não posso deixar de sentir que existem aqui dois pesos e duas medidas. Por isso, para ser clara... estou orgulhosa do meu físico e mantenho a arte que crio com o meu corpo à altura de mulheres como Josephine Baker, Eartha Kitt e Grace Jones, que quebraram as barreiras do que é ter poder e aproveitar uma sensualidade única. Obrigada à CK e a Mert e Marcus, que me deram um espaço para me expressar exatamente como eu queria - não vou deixar que a minha narrativa seja alterada."

FKA Twigs na campanha banida. Foto: Mert Alaş & Marcus Piggott

Olhando para o passado e por diferentes razões, são várias as campanhas de Moda que foram banidas. Reunimos algumas.