American Love Story: e se houver uma 2ª temporada? As nossas apostas para o casal

Ainda não foi confirmada uma 2ª temporada, mas dado que os cinco primeiros episódios tiveram um total de 25 milhões de horas visualizadas a probabilidade é grande. Como estamos a falar de uma série antológica a segunda temporada vai focar-se em diferentes protagonistas. Connor Hines, produtor executivo de Love Story, não confirmou, mas partilhou à Vanity Fair as suas preferências, "talvez Elizabeth Taylor e Richard Burton. Eles têm a intensidade certa".

Seja qual for o casal escolhido vai ser o próximo It couple da Internet - e provavelmente revolucionar os nossos armários outra vez. Por isso, aqui ficam as previsões da Máxima para quem pode suceder a John e Carolyn.

Elizabeth Taylor e Richard Burton

Elizabeth Taylor e Richard Burton num momento privado Foto: getty images

Se o criador da série o diz, quem somos nós para o negar. De facto, intensidade é algo que não falta a Elizabeth e Richard – o casal conheceu-se durante as gravações de Cleópatra (1963), no entanto, ambos eram casados. A sua relação saltou dos ecrãs e dois anos depois casaram.

Uma história de amor marcada por luxos, excessos e escândalos e que ao fim de dez anos terminou. Dois anos depois voltaram a tentar, mas sem sucesso. Todos gostamos de uma história de amor complicada, certo?

Stevie Nicks and Lindsey Buckingham

Love Story: John F. Kennedy Jr & Carolyn Bessette inspira nova temporada Foto: getty images

Se já existe uma série sobre eles? Sim. Mas se têm drama e intensidade suficiente para serem a nova obsessão da internet? Também.

Foram considerados por muitos, a mais longa on-off situationship de sempre - até ai tudo bem. O problema? Eram os dois vocalistas principais de Fleetwood Mac e durante toda a relação escreviam músicas sobre isso. Basicamente o sonho de qualquer um.

Bonnie e Clyde

Casal com estilo em Love Story: John F. Kennedy Jr & Carolyn Bessette Foto: IMDB

Deixar Bonnie e Clyde fora desta lista seria criminoso (e irónico).

Os criminosos norte-americanos viveram uma história de amor de filme. Conhecidos por assaltos a bombas de gasolina, pequenos bancos e lojas de conveniência, a história de amor (e crime) durou quase dois anos e terminou com o final mais trágico possível.

Elvis e Priscilla Presley

Casamento de Elvis Presley e Priscilla Beaulieu em Las Vegas, Nevada Foto: getty images

Sofia Copolla retratou o romance no filme Priscilla (2023), mas todos sabemos que uma série é capaz de explorar os detalhes mais íntimos de uma relação, em cada episódio, e se há casal que deu que falar foi Elvis e Priscilla.

A diferença de 10 anos podia nem ser um fator importante à primeira vista, não fosse o facto de se terem conhecido quando Elvis tinha 24 anos – o que faz com que Priscilla tivesse apenas 14 anos.

Courtney Love e Kurt Cobain

Kurt Cobain e Courtney Love com a filha, um ícone cultural dos anos 90 Foto: getty images

Adorados pelos fãs e com um final trágico são um clássico do universo da música rock. Courtney e Kurt têm o poder de levar Love Story na direção certa.

A história de amor do casal foi curta, conflituosa, mas dela resultou um casamento e uma filha. Um romance marcado por teorias da conspiração, adição e um histórico longo de problemas de saúde mental – o cocktail perfeito para uma segunda temporada intensa.