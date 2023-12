A idade da razão

Trinta e cinco anos. Por altura do aniversário da revista, lembrei-me do meu trigésimo quinto aniversário, em outubro de 2016. Tinha um filho de 6 anos, estava grávida da minha filha e o meu trabalho estava a tornar-se cada vez mais exigente. Tinha acabado de ganhar o Prémio Goncourt e estava prestes a começar uma digressão internacional para promover o meu romance, Canção Doce. Foi sem dúvida com essa idade que senti com mais força que já não era uma rapariga jovem, leve e cheia de ideais, mas uma mulher esmagada pela carga mental. Foi nessa idade que me apercebi de quão difícil era ter uma carreira e cuidar dos meus filhos ao mesmo tempo. E do quanto tivemos de lutar contra a culpa que pesa sobre nós, mulheres, muito mais do que sobre os homens.

