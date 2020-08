70 anos de catálogos da Ikea em imagens

Em 2021, a Ikea celebra o 70º aniversário do seu icónico catálogo, lançado no início dos anos cinquenta como um manual de inspiração e não propriamente apenas uma montra de venda dos produtos. "O catálogo Ikea surgiu em 1951 e era inicialmente um catálogo de produtos, com foco exclusivo em móveis para a casa a preços acessíveis. Só mais tarde é que a Ikea começou a vender artigos de organização e acessórios de decoração, proporcionando uma oferta completa para a casa" começa por explicar Helena Gouveia, diretora de marketing da Ikea Portugal.

"Desde o primeiro catálogo até ao catálogo IKEA 2021, muitas mudanças aconteceram na sociedade, nas famílias e na casa da maioria das pessoas. As mulheres começaram a trabalhar mais fora de casa, os homens passaram a participar mais na vida familiar, as cidades cresceram e as casas tornaram-se mais pequenas, a tecnologia passou a fazer parte das nossas vidas e a gestão dos recursos naturais passou também a ser uma questão cada vez mais importante. A Ikea expandiu-se para outros países e outros continentes, abraçando novas línguas, culturas e formas de viver em casa" acrescenta.

Helena Gouveia, diretora de marketing da Ikea.

Para marcar a ocasião, em 2020 a Ikea decidiu transformar o seu catálogo num manual com truques muito úteis para um dia a dia em casa mais amigo do ambiente. Sobre a sustentabilidade, Helena Gouveia explica: "em todo o mundo, as pessoas querem mudanças, e nós também. Vidas melhores, mais saudáveis e mais sustentáveis. Um mundo mais verde, mais justo e mais inclusivo. Durante este ano, a casa tornou-se ainda mais importante nas nossas vidas, por isso o catálogo Ikea 2021 chega como um manual inspirador, cheio de dicas inteligentes, ideias práticas e pequenas mudanças a preços acessíveis, (…) queremos mostrar que ser sustentável não tem de ser mais caro e que pode inclusive ajudar a poupar dinheiro ao fim do mês, seja através da poupança de energia, água ou da redução do desperdício alimentar" acrescenta.

Pela primeira vez, esta edição inclui uma casa portuguesa, preços ainda mais baixos para as diferentes áreas da casa e sugestões de como estar mais em linha com os princípios da ecologia. "Criada em parceria entre a equipa global e local da Ikea, a casa nacional presente no catálogo (página 60) é um espaço personalizado e convidativo, à boa moda portuguesa. Pensado com base no orçamento médio das famílias portuguesas, o espaço (...) está repleto de personalidade, luz e soluções que conjugam elegância e funcionalidade. O objetivo foi criar um espaço harmonioso, em que os detalhes fazem toda a diferença" explica a diretora de marketing da Ikea.