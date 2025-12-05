Prazeres
“Wonderland” sob o olhar de Annie Leibovitz: uma visita guiada imperdível
A Fundação Marta Ortega recebeu a estreia da nova exposição "Wonderland", numa sessão que contou com uma oportunidade rara: um tour exclusivo conduzido pela própria fotógrafa. O momento permitiu conhecer de perto as histórias das obras que compõem esta mostra imperdível.
A carregar o vídeo ...
Próxima Notícia 3 cortes de cabelo para se sentir - e parecer - mais jovem
1
03 de dezembro de 2025 às 12:063 cortes de cabelo para se sentir - e parecer - mais jovem
2
05 de dezembro de 2025 às 16:13Histórias de Amor Moderno: “Vimo-nos nuas muito mais rapidamente do que eu poderia alguma vez esperar”
3
05 de dezembro de 2025 às 14:36Snu, a mulher que no amor e na morte se cruzou com Portugal
4
04 de dezembro de 2025 às 12:35O truque do 'pé no ar' a lavar os dentes e outras dicas fit para quem passou dos 40