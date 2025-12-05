O nosso website armazena cookies no seu equipamento que são utilizados para assegurar funcionalidades que lhe permitem uma melhor experiência de navegação e utilização. Ao prosseguir com a navegação está a consentir a sua utilização. Para saber mais sobre cookies ou para os desativar consulte a Politica de Cookies Medialivre

“Wonderland” sob o olhar de Annie Leibovitz: uma visita guiada imperdível

A Fundação Marta Ortega recebeu a estreia da nova exposição "Wonderland", numa sessão que contou com uma oportunidade rara: um tour exclusivo conduzido pela própria fotógrafa. O momento permitiu conhecer de perto as histórias das obras que compõem esta mostra imperdível.

05 de dezembro de 2025 às 15:45 Tiago Manaia
