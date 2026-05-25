We will always have Algarve (ou como salvar uma relação com dourada, spa e vitamina D)

Já trabalho nesta área há 17 anos e são poucos os convites que ainda têm a capacidade de me surpreender. No entanto, quando o email para passar um fim de semana no Kimpton Atlântico Algarve me caiu na caixa de entrada, houve qualquer coisa que me fez parar e ler com atenção redobrada.

“Love is Blind é uma experiência de puro mistério, numa bolha de suspense e intimidade cuidadosamente pensada. Não há itinerário, horários definidos ou pistas sobre o que está para vir. As experiências, criadas para estimular os sentidos e fortalecer a ligação emocional, só são reveladas no momento em que acontecem. A experiência inclui também um jantar totalmente às cegas no restaurante Sombra, onde até o menu só é revelado no momento da prova.”

A primeira imagem que vi do Kimpton Atlântico Algarve e que me fez aceitar o convite Foto: DR

Tentei fazer mais perguntas, com a desculpa do conteúdo, mas sem sucesso. Enviei mensagem ao meu namorado: “Queres ir?” “'Bora.” E assim fomos. Mas antes de irmos - e sim, vocês vão a fazer de vela -, um pequeno contexto.

O meu marido e eu estamos nos nossos 30 e muitos, o que significa que todas aquelas responsabilidades e objetivos de vida que imaginámos quando começámos a namorar estão finalmente a acontecer. Ótimo, claro. Fantástico até. Mas também cansativo, exigente e com muito pouco espaço na agenda. E isso faz com que planear pequenos dates tenha passado para segundo plano enquanto estamos tão focados em construir a big picture.

Apaixonarmo-nos é fácil, mas o que acontece quando a realidade se instala? Como é que o amor se parece depois de semanas de 40 horas de trabalho, loiça acumulada no lava-loiça e esta economia? O verdadeiro sabotador das relações não é a distância física, mas a emocional - e o maior antídoto continua a ser a curiosidade. Ensinou-me a terapia que reiniciar a conexão não significa recriar a fase de lua-de-mel, mas sim criar novos espaços de encontro e crescimento no meio das responsabilidades (e outras mentiras que contamos para justificar um fim de semana num hotel de luxo, claro).

Bom, de volta ao tema central - e à primeira prova de fogo para qualquer casal: três horas de trânsito à entrada da Ponte 25 de Abril e ambos com menos de 20% de bateria no telemóvel. Sem música, sem GPS e já naquela fase em que qualquer silêncio parece ligeiramente passivo-agressivo. Ainda assim, chegámos. E talvez essa tenha sido a primeira lição do fim de semana: com um mínimo de esforço, humor e boa vontade, quase todas as falhas de comunicação podem ser ultrapassadas.

Foto: @apenasgosto 1 de 2 / A recepção do programa Love is Blind Foto: DR 2 de 2 / Estes lençóis são praticamente terapia

A primeira paragem gastronómica foi o Il Borgo, o restaurante italiano perto do hotel. O que mais importa num restaurante é sempre a comida - e aqui ela fala fluentemente italiano. O destaque? Um risotto alla crema di scampi absolutamente decadente, servido com camarão fresco e uma textura tão cremosa que quase justificava a viagem inteira até ao Algarve. O meu marido olhou para mim durante o jantar umas três vezes; eu olhei para o risotto umas dez.

De volta ao Kimpton, e depois de uma necessária limpeza de palato com vista para o mar - porque aparentemente contemplar o Algarve em silêncio também faz parte do programa (i love my work, perdão, esposo) - continuámos a entregar-nos ao mistério a que nos tínhamos proposto. Ao longo do fim de semana fomos recebendo “ordens” do "Grande Mestre", também conhecido como front desk do hotel. Cada mensagem trazia uma nova pista, uma nova surpresa, um novo momento cuidadosamente pensado para nos arrancar da rotina e lembrar-nos de uma coisa muito simples: estar presentes um com o outro é bem mais difícil do que parece.

Foto: @apenasgosto 1 de 2 / Se esta vista não curar uma relação, acabem Foto: @apenasgosto 2 de 2 / A praia tem acesso direto pelo hotel

Manhã de sábado. O sol algarvio parecia claramente um ator pago. Antes do meio-dia estava tão relaxada e feliz que já tinha feito love bombing ao hotel - “Kimpton, eu amo-te”. Confesso que a paisagem natural faz metade do trabalho. A outra metade divide-se entre a sensação rara de não termos de decidir nada, planear nada ou correr para lado nenhum, e, claro, o próprio hotel, que parece desenhado para desacelerar o corpo antes mesmo de a mente perceber que precisa de descansar. Entre tons quentes, pedra natural, vegetação tropical e uma luz dourada que entra pelas janelas a todas as horas do dia, o Kimpton Atlântico Algarve consegue aquele equilíbrio difícil entre sofisticação e conforto. Há hotéis bonitos, e depois há hotéis que nos fazem imediatamente imaginar uma vida diferente - uma em que acordamos devagar, bebemos café sem olhar para notificações e passamos mais tempo descalços do que preocupados. Este é claramente o segundo caso.

Do lado de fora, as piscinas espalhadas pelo espaço parecem pequenos oásis privados, escondidos entre espreguiçadeiras brancas, buganvílias e palmeiras ondulantes. E há qualquer coisa no silêncio do hotel - interrompido apenas pelo vento ou pelo tilintar de copos ao longe (na minha humilde opinião, o melhor som) - que nos faz sentir estranhamente leves. Como se, por dois dias, a vida adulta tivesse perdido volume.

Foto: @apenasgosto 1 de 3 / O Zénite Rooftop Bar conquistou-nos também pelo estômago Foto: @apenasgosto 2 de 3 / A "bifana" pela qual me apaixonei Foto: @apenasgosto 3 de 3 / Sobremesas são a minha love language

Mas ainda faltava o almoço naquele que já suspeitávamos, pelas fotografias, vir a ser o nosso spot preferido do hotel, o Zénite Rooftop Bar. E acertámos. Uma espécie de pink paradise onde começou tudo da melhor forma possível: um cocktail de morango, tomilho, vodka e citrinos antes do prato principal. Honestamente? Talvez esta seja a minha verdadeira linguagem do amor. Ou talvez não. Porque pouco depois chegou uma bifana de porco ibérico feita de foccacia e apaixonei-me outra vez. Antes de julgarem, vejam por vocês.

Entre uma surpresa e outra, houve ainda tempo para uma massagem de casal no Wellness Hub - e uma das melhores da minha vida enquanto editora de, também, experiências de beleza. A sala estava mergulhada numa luz baixa quase hipnótica, com cheiro a óleos essenciais e aquela música ambiente que normalmente associamos a playlists de “deep focus”, mas que afinal também serve para ressuscitar relações cansadas. Durante aquilo que pareceu uma vida inteira, o corpo deixou finalmente de estar em modo de sobrevivência. Os ombros desceram, a respiração desacelerou e, pela primeira vez em muito tempo, ninguém precisava de responder a emails, decidir o jantar da semana ou fingir que tinha energia para socializar. Só existia aquele silêncio confortável e a estranha intimidade de relaxar ao mesmo tempo. É que o amor pode até ser cego, mas o resto dos sentidos não.

Finalmente o esperado jantar no Sombra - o momento em que percebemos que talvez o romance moderno esteja menos nas grandes declarações e mais em conseguir jantar sem olhar para o telemóvel durante duas horas seguidas. Uma dourada braseada disputou protagonismo com uma presa de porco preto na brasa perfeitamente suculenta, mas ambas acabaram inevitavelmente derrotadas por uma das sobremesas: um brownie de chocolate e alecrim tão bom que quase provocou um pequeno conflito conjugal à mesa. Há amores que resistem ao tempo; outros são testados quando chega a última colherada.

Foto: @apenasgosto 1 de 2 / Amor à primeira-vista por este prato Foto: @apenasgosto 2 de 2 / As sobremesas do restaurante Sombra

Mas o verdadeiro teste ainda estava para vir. Na manhã seguinte, o último dos grandes gestos românticos antes do check-out não foi apenas o pequeno-almoço na cama - foi ser a pessoa que se levanta para abrir a porta quando alguém bate. E sim, fui eu. Talvez seja isso o amor depois dos 30: menos borboletas no estômago e mais pequenos atos de serviço. Ou talvez eu esteja só a romantizar um fim de semana com massagens, sol e room service. Honestamente? Ambas podem ser verdade.