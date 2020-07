Os hotéis Vila Galé perfeitos para as próximas férias

A Vila Galé antecipou a reabertura dos seus dois hotéis de cinco estrelas: o Vila Galé Sintra e o Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, em Paço de Arcos. E desde 1 de julho que a cadeia recebe hóspedes em mais cinco unidades: Vila Galé Cerro Alagoa (Albufeira), Vila Galé Náutico (Armação de Pêra), Vila Galé Collection Elvas, Vila Galé Collection Braga e Vila Galé Porto Ribeira (Porto).

Classificados com o selo Clean & Safe, em todos estes hotéis existe um rigoroso plano de higiene e segurança, que inclui o reforço das medidas de limpeza e desinfeção, o uso de equipamentos de proteção individual e o distanciamento social. O objectivo é manter a segurança dos hóspedes e proporcionar umas férias descansadas e relaxantes, mesmo nesta altura de pandemia do novo coronavírus.

As boas novidades não ficam por aqui. A Vila Galé tem em vigor uma campanha promocional de verão, com ofertas exclusivas. Agora, as crianças até aos 14 anos (inclusive) não pagam, sempre que alojadas no mesmo quarto e mesmo regime dos pais. A meia-pensão passou a ter um preço especial de €20 por pessoa, com bebidas selecionadas incluídas. Já as estadas iguais ou superiores a sete noites consecutivas no mesmo hotel beneficiam de um desconto de 5%, que acumula com outros 5% se forem reservados dois ou mais quartos.

Desde 9 de junho que a Vila Galé já tem a funcionar 16 hotéis em todo o país: Vila Galé Albacora (Tavira), Vila Galé Ampalius (Vilamoura), Vila Galé Atlântico (Praia da Galé, Albufeira), Vila Galé Collection Praia (Praia da Galé, Albufeira), Vila Galé Lagos, Vila Galé Clube de Campo (Beja), Vila Galé Évora, Vila Galé Ópera (Lisboa), Vila Galé Cascais, Vila Galé Ericeira, Vila Galé Coimbra, Vila Galé Porto, Vila Galé Collection Douro (Lamego) e Vila Galé Santa Cruz (Madeira). E ainda o Vila Galé Serra da Estrela e o Vila Galé Collection Alter Real (Alter do Chão), as mais recentes propostas no portefólio do grupo.