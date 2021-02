"O consumo de proteínas animais está a acabar com os recursos naturais do planeta"

O chefcontrariou a pandemia e decidiu abrir o seu primeiro restaurante em plena "crise" de covid-19. Assim nasceu o, inspirado na, que para já tem um menu que se adequa ao take-away e às entregas em casa. Embora o chef- vê-se bem, pelos deliciosos pratos como peito de frango marinado com especiarias (€13,50) ou o lombinho de porco com mel e salva (€14,50), privilegia nesta carta refeições sem este alimento como salada Fatoush (€12,50) bife de atum braseado (€14,50) ou polvo assado com massa kataifi (€16,50).Veja o vídeo acima e saiba de que forma pode contrariar o consumo de carne ao optar por outras fontes de proteína.Basta encomendar diretamente ao chef Nuno, através do telefone (93 834 49 20), ou através da Uber Eats.Vídeo: Statement.pt