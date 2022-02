Margarida, a nova estrela gastronómica do grupo Non Basta

O grupo Non Basta descentralizou, mas por boas razões. Aberto em Carnaxide, o novo restaurante do grupo chama-se Margarida e é igualmente fiel às origens e ao rigor da categoria de produtos dos seus irmãos - Memoria, Pasta Non Basta Alvalade e Avenidas Novas e Provincia (Avenidas Novas), todos localizados em Lisboa.



A diferença, no Margarida, é prometer autêntica comida italiana confecionada com a maior rapidez e a máxima qualidade, em estilo de italian fast food, e focar-se mais nos conceitos de take-away e delivery.

Novo restaurante Margarida. Foto: DR

Preparadas com ingredientes frescos da horta e os melhores produtos italianos selecionados, as refeições do Margarida passam, claro, pelas pizzas, mas também pelas massas e pela entradas clássicas e deliciosas como a burrata ou o carpaccio. Precisamente nas entradas não resistimos à burrata al pesto (€11,90), e a uma focaccia de frango (são cinco variedades de focaccia, todas com base de mozarela fiordilatte como topping).

Novo restaurante Margarida. Foto: DR

A massa das pizzas é feita a partir das farinhas de moleiro Paulino Horta, e os ingredientes são o mais fiéis às origens da cozinha italiana. Nas pizzas está a clássica Margherita DOP (€9,90), a que todos os especialistas em pizza provam sempre, tal é o barómetro que ela simboliza. A esta juntam-se a Pepperoni (€10,90) a Funghi (€9,90), mas também outras mais fora da caixa como a Tartufo (mozarela fiordilatte, mascarpone, parmesão e salsa trufada, €12,90), a Pasta Non Basta (tomate, mozarela fiordilatte, cogumelos frescos, guanciale, cebola roxa, azeitonas e pimenta preta, €11,90), ou a Bolonhesa (mozarela fiordilatte, mascarpone, bolonhesa e cebola roxa, €10,90).



View this post on Instagram A post shared by Margarida (@margaridaitalian)

Se a ideia é fazer um mix e não ficar pelas pizzas, a Lasagna della Nonna (€9,90), a Ravioli Ricotta e Spinaci (11,90€) e a Mafaldine, servida com molho de tomate caseiro e burrata ou al tartufo (1€2,90) também não desiludem. Para sobremesa, não poderia deixar de haver tiramisù (€2,90) e ainda gelados artesanais de nutella, fiordilatte ou morango e manjericão (a partir de €4,90).

Onde? Rua Manuel António Rodrigues, 6, Carnaxide, Oeiras Quando? Todos os dias para almoço ou jantar, disponível para take-away ou delivery (Linda-a-Velha, Algés, Restelo, Queijas, Alfragide, Ajuda ou Miraflores). Reservas No site, ligar para o 21 244 68 11 ou fazer o pedido via UberEats.