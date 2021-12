Maray e B.Simple abrem loja em Campo de Ourique

O que acontece quando duas mulheres unem esforços e aliam a criatividade de cada uma das suas marcas? Nascem colaborações inéditas, como é o caso deste duo: o calçado exótico da Maray e as peças de vestuário minimalistas da B.Simple. A Maray, às mãos de Joana Trigueiros desde 2019, e a B.Simple, pela Margarida Sanchez.

Maray Foto: Maray

Depois de várias experiências positivas a juntar Maray e B.Simple em lojas pop-up e mercados de moda e lifestyle, surgiu a vontade de criar um espaço diferenciador, sofisticado e com um atendimento de excelência que valorize cada cliente. Com personalidades opostas, que tanto as distinguem como unem, as marcas resultam na combinação ideal para mulheres que valorizam acima de tudo o conforto sem nunca comprometer a autenticidade.

B.Simple Foto: B.Simple

Maray

A loja inaugura com uma nova coleção cápsula que reflete o espírito criativo de ambas as marcas. A Maray Store Edition - além de vestir os icónicos modelos Ayu e Blossom com peles que expressam a energia positiva do momento, - inclui um novo modelo, o Focus. Já a coleção de B.Simple, que utiliza o desenho geométrico e assimetrias para criar uma ilusão ao vestir, conta com peças em malha estruturada que se destacam pela utilização de três cores vibrantes e que transmitem ousadia: o azul-cobalto, o offwhite e o preto, destacando-se as camisolas Asymetric V Neck e Asymetric Round Neck e as calças Pleated Ankle e Wide Leg.

A nova loja.

Joana Trigueiros e Margarida Sanchez.

Numa espaço pequeno mas acolhedor, a loja MARAY X B.SIMPLE abre, assim, as suas portas na rua Saraiva de Carvalho, nº179A, em Campo de Ourique, com horário entre as 11h às 19h.