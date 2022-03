Há um novo restaurante indiano na cidade

Os pratos do restaurante Oven. Foto: DR

ernil de borrego comum toque de natas e mistura de especiarias caseira (€18,95), o salmão com leite de côco e especiarias Oven, molho Tamarind, caril e um toque de sementes de mostarda (€16,95) ou o frango servido com rum, malagueta vermelha seca e ervas frescas (€14,95). Entre as carnes e os peixes, a escolha é diversa, e saltar as entradas é quase criminoso.

Entre elas, destacamos as famosas chamuças feitas com massa estaladiça recheada com frango e especiarias (€6,95), os dumplings tradicionais nepaleses recheados com frango laminado e especiarias (€7,95) mas também o pão naan (há vários recheios, de coentros e alho, ou frutos secos, coco e natas). A carta está dividida pelos Clássicos - e aqui encontramos tudo o que é vindaloos ou tikka masalas - e pelos Especiais do Chef. Os pratos vegetarianos piscam-nos tanto o olho como os outros, e não resistimos a provar lentilhas confecionadas com alho e especiarias, guarnecidas com cebolinho e coentros - o prato Tadka Dal. Para acompanhar toda a refeição, e porque quisémos ser fiéis à tradição, bebemos um saboroso Mango Lassi, uma bebida que combina manga, iogurte, leite, açúcar e cardamomo, e que cai na perfeição com todos os pratos.

R. dos Fanqueiros 232, Lisboa. Quando? Das 12h às 15h, e das 18h30 às 22h30, fecha à terça-feira.

21 827 3826

Hari Chapagain, chef do Oven Foto: DR

Quando Hari Chapagain, chef do Oven, chega à nossa mesa, já estamos no fim do almoço. O chef chega sorridente e pronto a explicar todos os pratos ao detalhe, a maioria imaginou-os com referências aos seus três países de eleição: nasceu no Nepal, mas morou em Espanha e em Portugal. Na cosmopolita Lisboa, e em particular na tradicional rua dos Fanqueiros, abriu o Oven. Logo à entrada, não deixamos de notar o famoso forno que o chef trouxe da Índia, o tandoor, e que tem atraído os mais curiosos.Com uma carta entretanto renovada, os pratos são maioritarimente oriundos da Índia e do Nepal, quase todos de fusão, com sabores que nos fazem apurar culturas distintas através do palato. Entre aqueles especiais da casa, confeccionados neste forno especial, encontram-se o pSó as sobremesas é que fogem um pouco à tradição, mas por boas razões: o creme de mascarpone e toffee de baunilha e caramelo coberto com uma camada crocante de chocolate acompanhado de gelado de pistachio e jalebi é irresistível (€10,95).