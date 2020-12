Uma joia, um presente eterno

Uma joia é um presente intemporal, contemporâneo, inesquecível. Se for delicadamente escolhida, pode ser usada em inúmeras ocasiões, desde o jantar mais elegante a um simples passeio. Isto porque as joias têm o poder de enaltecer qualquer look: basta um pequeno brilho para transformar todo o conjunto que escolhemos.



A pensar na época natalícia e em presentes memoráveis (seja de mães para filhas e vice-versa, para a melhor amiga, ou para a namorada ou mulher), a Pandora lança uma campanha que oferece vouchers de até 15% do valor da compra. Uma ideia perfeita para tornar o Natal ainda mais especial, e que está em vigor até 20 de dezembro. E como já vem sendo tradição, a marca sugere vários gift sets que incluem um duo ou trios de joias, e que facilitam a escolha dos presentes para quem adora combinações de especiais.



ift set Sparkling Snowflake (€128) composto por um colar e um brinco em prata e zircónias, joias repletas de simbologia e amor. Nestas sugestões, pode também optar por escolher apenas uma das peças e combiná-la com outra joia das coleções Pandora, a descobrir no site ou nas lojas físicas da marca.

Gift Set Sparkling Snowflake