Presentes de Natal até €50

Camisola Maria, €44,99, Vintage for a Cause

3 de 68 Camisola Maria, €44,99, Vintage for a Cause

Batom L’Absolu Rouge Drama Matte, €29,44, Lâncome x Chiara Ferragni no El Corte Inglés

8 de 68 Batom L’Absolu Rouge Drama Matte, €29,44, Lâncome x Chiara Ferragni no El Corte Inglés

Soothing Almond milk and honey ultimate gift bag, €49, The Body Shop

12 de 68 Soothing Almond milk and honey ultimate gift bag, €49, The Body Shop