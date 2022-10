Regresso ao futuro ou a nova coleção da Parfois?

Foto: Gerard Mena 1 de 16 Foto: Gerard Mena 2 de 16 Foto: Gerard Mena 3 de 16 Foto: Gerard Mena 4 de 16 Foto: Gerard Mena 5 de 16 Foto: Gerard Mena 6 de 16 Foto: Gerard Mena 7 de 16 Foto: Gerard Mena 8 de 16 Foto: Gerard Mena 9 de 16 Foto: Gerard Mena 10 de 16 Foto: Gerard Mena 11 de 16 Foto: Gerard Mena 12 de 16 Foto: Gerard Mena 13 de 16 Foto: Gerard Mena 14 de 16 Foto: Gerard Mena 15 de 16 Foto: Gerard Mena 16 de 16

Portuguesa, mas virada para o mundo. A, marca lançada nos anos 90 por um empresário portuense, está cada vez mais internacional: influencers e amigos da marca de todo o planeta juntaram-se em Madrid para descobrir Lightfast, a nova coleção para o outono/inverno 2022/23. Num cenário galático, a nova campanha da marca mostra as novas peças, imaginadas em tons alusivos à noite e ao espaço, tão que cool que usá-las no dia a dia é quase um statement.A protagonista - a modelo- explora um imaginário que tem tanto de Regresso ao Futuro como de Blade Runner - pela lente do fotógrafoe do videógrafo. Dos acessórios à roupa, a vibe é um streetwear chic, em materais como strass, nylon ou neoprene, e em cores como o azul, o amarelo, o rosa ou o roxo. O estampado estrela - que surge em várias peças, dos macacões aos vestidos, passando pelas carteiras e bonés - é um carro sobre as nuvens.Sobressai ainda a linha, com sacos oversized e em pelo, brincos com lantejoulas ou óculos de sol de estilo retro. Com possibilidade de múltiplas combinações e pensada para ser versátil, para usar no escritório ou num cocktail, a coleção é "um reflexo do magnetismo deste espaço e da procura pela afirmação, uma coleção que se move entre a velocidade e a identidade", segundo a marca. À venda no site e nas lojas da Parfois em Portugal.