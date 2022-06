Quanto maiores, melhor? Os acessórios extravagantes da elite britânica em Ascot

Todos os anos, a elite britânica – família real inclusive - reúne-se em Ascot, Inglaterra, para assistir às tradicionais corridas equestres. E embora os jóqueis e cavalos vencedores sejam protagonistas importantes, as verdadeiras estrelas do Royal Ascot são os seus convidados, ou melhor dizendo, o vestuário que envergam.

Na verdade, o dress code é tão antigo como as corridas em si, fundadas em 1768 pela rainha Ana, e embora tenha testemunhado ligeiras alterações ao longo dos anos, mantém-se bastante restrito. As regras são tudo menos simples, variando consoante o lugar nas bancadas. Quanto mais importante o indivíduo, como Isabel II e os seus descendentes, mais complexas são as instruções a seguir, do comprimento dos vestidos ao tamanho dos chapéus, de acordo com a revista Madame Figaro.

Rainha Isabel II no Royal Ascot 2019 Foto: Getty Images

Lady Eliza Spencer e lady Amelia Spencer no Royal Ascot 2022 Foto: Getty Images

Sofia, condessa de Wessex, príncipe Carlos e Camilla, duquesa de Cornwall, no Royal Ascot 2022 Foto: Getty Images

Haverá melhor circunstância para tirarmos do baú a famosa expressão "quanto maior, melhor?". Cremos que não, pelo menos no que toca a extravagantes acessórios de cabelo, um pormenor fulcral em ocasiões formais. Dez centímetros de diâmetro é o mínimo relativamente ao tamanho dos chapéus de quem se senta na área dedicada à realeza em Ascot, sendo que o uso de chapéu alto é obrigatório para os homens. A lista de elementos proibidos, estilo inquisição, é longa. O tradicional fascinator, acessório de cabelo muito usado por mulheres como Kate Middleton, foi banido da área VIP reservada à realeza, bem como qualquer tipo de transparência, decotes ou logótipos.

Kate Middleton no Royal Ascot 2022 Foto: Getty Images

Sofia, condessa de Wessex, e Zara Tindall no Royal Ascot 2022 Foto: Getty Images

O número de regras é tão extenso que os organizadores do Royal Ascot publicam anualmente um guia para os seus visitantes. O guia deste ano? Meras 36 páginas.

Maya Jama no Royal Ascot 2022 Foto: Getty Images