/

Os sixties estão de volta com a Dior

Inspirada nos anos 60 e no 'Slim Look' de Marc Bohan, a nova coleção primavera/verão da Dior prima por elementos característicos da década, como o color blocking e as cores vibrantes. O cenário fez referencia à discoteca romana Piper Club, um lugar único para a liberdade de expressão.