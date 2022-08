O soutien que as celebridades portuguesas usam (e que veste todos os corpos)

A atriz e modelo Júlia Palha é de novo o rosto da campanha Intimissimi do soutien Lara, um dos bestsellers da marca. Em formato de triângulo, este modelo chega em novos tons - rosa, verde, azul e roxo - cores perfeitas para o próximo outono e para acrescentar uma boa dose de sedução à temporada.



Sem aros nem enchimentos, as copas em renda são forradas para garantir mais suporte e apoio, revestidas no interior com tule, um tecido macio, que garante conforto.



copas diferenciadas (40C, 42B e 42C), e também as embaixadoras Carminho, Mia Rose e Soraia Tavares o vestem. Veja o vídeo.