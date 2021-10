/

Miu Miu reeventa os clássicos com a irreverência de sempre

Numa fusão do intemporal estilo preppy com tendências, como os "crop tops", a coleção primavera/verão 2022 da marca italiana mergulha de cabeça nas eternas peças básicas, de camisas e sweaters a conjuntos de fato. Sempre com o twist de Miuccia Prada.